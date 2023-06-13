"Давай подивимося, чи зможеш": ексчемпіон дав Ломаченку знущальну пораду

Колишній чемпіон світу за версією WBO Тімоті Бредлі дав пораду українському боксеру для успішного продовження спортивної кар'єри.

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Василь Ломаченко і Тімоті Бредлі / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомому українському боксеру Василю Ломаченку потрібно зменшувати свою вагову категорію - тобто повернутися до другого напівлегкого дивізіону. Такий знущальний вважає колишній чемпіон світу за версією WBO Тімоті Бредлі.

На його думку, український боксер не зможе виграти титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, адже не зможе перемогти всіх представників цього дивізіону.

"Йому слід спуститися в другій напівлегкій вазі, адже він нікого не зможе побити в легкому. Він не зможе перемогти топових хлопців. Ломаченко не поб'є Шакура Стівенсона і, чорт візьми, точно не поб'є Джервонту Девіса. Він не поб'ється з "Танком", цього не станеться. Так чому б йому не спуститися в другій напівлегку вагу і не спробувати зібрати всі пояси там? Це має сенс. У легкій вазі є Кішон Девіс, Абдулла Мейсон. Абдулла молодша, але в легкій вазі багато талантів, які доставлять Ломаченку серйозні проблем. Так що спускайся в другій напівлегку вагу. Ти хочеш стати абсолютним чемпіоном, брате? Давай подивимося, чи зможеш ти зробити це в другій напівлегкій вазі, а не в легкій", ‒ сказав Бредлі.

Скандали з Ломаченком

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни-агресора - росіян.

Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).

Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

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