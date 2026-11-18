Артисти дружать ще зі студентських років і натякають на спільний проєкт, а Ірина Білик вийде на сцену ювілейного шоу співака.

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EL Кравчук підготував Данилко оригінальний сюрприз / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Кравчук подарував Данилко вініл свого альбому "Нічий"

Артисти натякнули на спільний творчий проєкт

Білик і Данилко стануть гостями шоу Dancing King

Український співак EL Кравчук подарував своєму давньому другові Андрію Данилко на 53-річчя вінілову платівку власного альбому "Нічий". За словами Кравчука, артист, відомий за образом Верки Сердючки, давно мріяв про такий екземпляр.

Про це співак розповів у інтерв’ю журналісту Ромі Семікіну для видання Blik. Данилко відсвяткував день народження 2 жовтня.

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"Вінілову платівку, мій альбом "Нічий". Він дуже її хотів, просто мріяв мати. Я точно про це знаю. І він її отримав", - розповів EL Кравчук.

Артисти дружать ще зі студентських років. Незважаючи на щільні гастрольні графіки, вони підтримують зв’язок і час від часу зустрічаються.

Що задумали Кравчук і Данилко?

Нещодавно Данилко повернувся з туру, і друзі змогли побачитися. За словами Кравчука, вони обговорили можливу спільну творчість.

"Андрій щойно приїхав із туру, і ми побачилися. Я незабаром поїду, можливо, разом із ним. Є такі думки, що ми, можливо, разом щось зробимо, те, що нас об’єднує", - поділився співак.

Подробиці майбутнього проєкту EL Кравчук розкривати не став.

Інфографіка EL Кравчук

Хто виступить на концерті Dancing King?

Зараз Кравчук готує ювілейний концерт Dancing King, приурочений до 30-річчя творчої діяльності. За даними Blik, шоу заплановано на 11 лютого 2027 року в київському Міжнародному центрі культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац).

Назву концерту співак пояснив посиланням на знаменитий хіт шведського гурту ABBA.

"Воно називається Dancing King. Це така відповідь ABBA на Dancing Queen", - пояснив артист.

Серед гостей шоу будуть Ірина Білик та Андрій Данилко, а також Христина Соловій і гурт "Курган & Agregat". За словами Кравчука, зіркові друзі допомагають йому готуватися до виступу.

"Це ювілейний концерт, особливий. Ірина буде в гостях, і Андрій теж. Вони дають мені поради, такі хороші, доречні. А я це використовую, щоб на концерті було класно", - підсумував ЕЛ Кравчук.

Андрій Данилко - новини

Як повідомляв Главред, у жовтні продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому Данилко не перекладає старі хіти українською мовою. За його словами, багато композицій тісно пов’язані з оригінальними текстами та впізнаваним сценічним образом. При цьому нові пісні артист створює українською.

Свій 53-й день народження Данилко відсвяткував 2 жовтня. На честь свята Нікітін опублікував рідкісні архівні фото молодого артиста. Продюсер побажав Данилко щастя та зізнався йому в коханні.

Дружба Кравчука, Данилка та Ірини Білик триває не одне десятиліття. У 2025 році EL Кравчук показав архівне фото з юності, на якому він зображений разом із Данилком та Білик. Знімок співак підписав словами "Було таке".

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