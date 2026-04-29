Скандал з допінгом: Мудрик отримав офіційний вердикт, яке покарання

Інсайдери підтверджують дискваліфікацію Мудрика та повідомляють про процес її оскарження.

Челсі утримується від офіційних заяв

Коротко:

Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію

Рішення оскаржується в CAS

Слухання поки не призначене

Футболіст збірної України Михайло Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію у справі про порушення антидопінгових правил. Раніше гравець уже був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях на час розслідування.

Про рішення повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X. Наразі воно оскаржується у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Як зазначалося раніше, 25 лютого представники Мудрика подали апеляцію на рішення Футбольної асоціації Англії. Справа передана до CAS, однак дата слухання поки не визначена. Сторони продовжують обмін письмовими матеріалами.

Позиція сторін та процес розгляду

Інсайдер Фабріціо Романо також повідомив про дискваліфікацію українського футболіста та її оскарження, зазначивши, що "Челсі утримується від будь-яких офіційних коментарів до завершення справи".

The Athletic оприлюднив офіційне повідомлення Спортивного арбітражного суду:

"CAS підтверджує, що отримав апеляцію від Михайла Мудрика проти FA, подану 25 лютого 2026 року. Сторони наразі обмінюються письмовими поданнями, а слухання ще не призначене", – йдеться у заяві.

Як раніше писав Главред, український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик має намір оскаржити свою дискваліфікацію в суді, щоб відстояти власну репутацію.

Крім того, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціація футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в організмі вінгера "Челсі" Михайла Мудрика виявили мельдоній, через що йому загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Про персону: Михайло Мудрик Миха́йло Петро́вич Му́дрик народився 5 січня 2001, Красноград, Харківська область — український футболіст, лівий вінгер лондонського "Челсі" і збірної України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21. У січні 2023 року "Шахтар" вів перемови з лондонським "Арсеналом" про трансфер гравця. Клуби були близькими до підписання угоди, але інший лондонський клуб — "Челсі" — зробив кращу пропозицію "Шахтарю". 15 січня гравець підписав контракт із "Челсі" до 2031 року, взявши 15 ігровий номер. За цей трансфер "Челсі" заплатив €70 млн + €30 млн у вигляді бонусів. Таким чином цей трансфер став найдорожчим трансфером із української Прем'єр-ліги, найдорожчим зимовим трансфером в англійській Прем'єр-лізі, а також зробив Мудрика найдорожчим українським футболістом, побивши рекорд Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" в 2006 році заплатив майже 44 млн євро. Wikipedia

