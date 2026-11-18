Ivan Navi розповів про давню травму та проблеми зі здоров’ям.

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Ivan Navi розповів про давню травму / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Коротко:

Ivan Navi отримав травму багато років тому під час занять боксом

Співак зізнався, що довго відкладав операцію

Український співак Іван Сяркевич, відомий під сценічним ім'ям Ivan Navi, повідомив про перенесену хірургічну операцію. Артисту зробили септопластику - процедуру з виправлення носової перегородки, через яку у нього виникали проблеми з диханням.

Про недавнє втручання виконавець хітів "Такі молоді" та "Гріхи" розповів у Instagram, опублікувавши фотографію з лікарні. За словами співака, необхідність у операції виникла через травму, яку він отримав багато років тому під час занять боксом.

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Тоді Ivan Navi активно брав участь у змаганнях, і одного разу йому зламали ніс. Згодом наслідки травми почали дедалі сильніше позначатися на самопочутті артиста: йому ставало важче дихати, а також з’явилося постійне хропіння.

Співак зізнався, що довго відкладав операцію, але зрештою вирішив скористатися нагодою виправити носову перегородку. Тепер на виконавця чекає період відновлення.

"Колись давно, займаючись боксом, я постійно їздив на змагання. І одного разу мені зламали ніс. Згодом я почав помічати, що дихати стає дедалі важче + постійне хропіння (дружина в захваті від нього). Кожного разу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті з’явився час і можливість зробити септопластику (мені вирівнювали саме перегородку). Попереду відновлення, але головне - рухатися вперед і вчитися вільно дихати", - написав Ivan Navi.

Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

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