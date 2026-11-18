Як зізналася Леслі Фогель, вона отримала запрошення на похорон, але свідомо відмовилася від участі.

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Мати Хайден Панеттьєрі відмовилася бути присутньою на похоронах доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Леслі Фогель хотіла уникнути напруженості між присутніми на похоронах

Мати актриси висловила сумніви щодо причини смерті доньки

Мати американської актриси Хайден Панеттьєрі Леслі Фогель розповіла, чому вирішила не бути присутньою на похоронах доньки. Крім того, жінка засумнівалася в офіційній версії її смерті та заявила, що відповідальність за те, що сталося, може лежати на колишньому коханому актриси.

Зірка серіалу "Нешвілл" померла 16 серпня у віці 36 років. Церемонія прощання з нею відбулася 19 вересня в Малібу, штат Каліфорнія. Як зізналася Леслі Фогель в інтерв’ю Inside Edition, вона отримала запрошення на похорон, але свідомо відмовилася від участі.

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За словами матері актриси, на церемонії мали бути присутні люди, які вважали її поганою матір’ю. Жінка побоювалася, що її поява лише посилить напругу між присутніми, тому вирішила залишитися осторонь.

"Я знала, що деякі з присутніх хотіли вірити, нібито я жахлива мати, адже Хайден сердилася й робила різні заяви. Я просто теж не хотіла ускладнювати ситуацію. Напевно, так було навіть на краще", - пояснила Фогель.

Крім того, мати актриси висловила сумніви щодо офіційної причини смерті доньки, яку кваліфікували як нещасний випадок. Леслі Фогель вважає, що до трагедії може бути причетний бойфренд Хайден Панеттьєрі Брайан Хікерсон.

Актриса та Хікерсон періодично перебували у стосунках з 2018 року. За словами матері Панеттьєрі, у день смерті доньки чоловік також перебував поруч із нею.

Як померла Хайден Панеттьєрі

Американська актриса Гайден Панеттьєрі здобула світову популярність завдяки ролям у серіалі "Герої" та франшизі "Крик". Вона тривалий час перебувала у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком. У колишньої пари є спільна дочка Кайя-Євдокія, яка народилася у 2014 році.

Хайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна. Згідно з висновком коронера, смерть актриси була визнана нещасним випадком, спричиненим токсичним впливом кількох речовин.

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