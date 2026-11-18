Актриса зізналася, що виношувати одну дитину набагато легше, ніж двійнят, з якими вона працювала по 18 годин на добу.

https://glavred.net/stars/zhdet-tretego-rebenka-v-52-goda-hilari-suonk-otvetila-kritikam-10813217.html Посилання скопійоване

Гіларі Суонк чекає на третю дитину / Колаж: Главред, фото: Instagram/hilaryswank

Коротко:

Гіларі Суонк чекає на третю дитину у 52 роки

Актриса назвала пізнє материнство нормою

Різдво родина зустріне вже в новому складі

Дворазова володарка "Оскара" Гіларі Суонк відповіла тим, хто дорікає їй за вагітність третьою дитиною у 52 роки. За словами актриси, народжувати у зрілому віці сьогодні - звичайна справа, і суспільству час прийняти сучасні реалії.

Про це зірка фільму "Малятко на мільйон" розповіла в інтерв’ю, на яке посилається британське видання Daily Mail.

відео дня

"Час прийняти сучасні реалії. Наш світ настільки розвинувся, що люди живуть набагато довше, і так багато жінок хочуть відкласти материнство на потім - народжувати дітей у зрілому віці стає цілком звичайною справою", - пояснила актриса.

Свонк уже виховує трирічних двійнят - доньку Айю та сина Ома, які народилися у квітні 2023 року. Їхній батько - бізнесмен Філіп Шнайдер, за якого актриса вийшла заміж у 2018 році.

Чим нова вагітність відрізняється від першої

Актриса зізналася, що виношувати одну дитину набагато легше, ніж двійнят. Під час першої вагітності вона продовжувала зніматися, і навантаження було колосальним.

"Скажу, що виношувати одну дитину набагато легше, ніж двійнят. З двійнятами я працювала аж до третього тижня третього триместру, тож навантаження було шаленим! Я працювала по 18 годин на день і мала двох дублерок, бо їм не можна було працювати понаднормово! А ось вагітній жінці, яка вже народжувала, - можна!", - розповіла Суонк.

Раніше актриса була зосереджена на кар’єрі, а тепер радіє, що в неї чудовий чоловік і діти. Двійнята з нетерпінням чекають на братика чи сестричку і постійно запитують маму, коли малюк з’явиться на світ. Суонк відповідає, що Різдво родина зустріне вже в новому складі.

Чому жінок критикують за пізнє материнство?

Про негатив, з яким вона зіткнулася після новини про вагітність, Суонк розповіла ще в жовтні в ефірі The Drew Barrymore Show, передає NBC New York. За словами актриси, одного разу незнайома жінка дорікнула їй, що вона занадто стара для дитини.

Зірка звернула увагу на подвійні стандарти, які існують у суспільстві.

"Жінки отримують масу негативу за те, що народжують дітей у більш зрілому віці, а чоловіки - ні, і це цікаво", - зазначила Суонк.

Як пише The Daily Beast, актриса додала, що чоловіки стають батьками навіть у 80 років - і це не перебільшення та не жарт. Раніше Свонк зізнавалася, що не відкладала материнство навмисно і народила б раніше, якби життя склалося інакше.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомляв Главред, у 2023 році Гіларі Суонк вперше стала мамою. 48-річна актриса народила двійнят - хлопчика та дівчинку - і повідомила про це в Instagram на католицьку Пасху. Про вагітність зірки стало відомо в жовтні 2022 року.

Народний артист України Олексій Гнатковський упевнений, що російськомовним дітям в Україні з часом буде соромно, тому батькам уже зараз варто змінювати мовні звички в родині. Крім того, актор закликав державу карати штрафами за порушення мовного законодавства.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред