До списку увійшли колишній агент 007 Пірс Броснан, а також Тімоті Шаламе та Анджеліна Джолі.

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Новий Джеймс Бонд зіткнеться з небезпечним супротивником / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Variety склало список із 22 кандидатів на роль лиходія

Серед них Шаламе, Броснан, Ельба, Фаррелл і Джолі

Це побажання журналістів, а не затверджений кастинг

Головним супротивником нового Джеймса Бонда у виконанні Роберта Паттінсона могли б стати Тімоті Шаламе, Ідріс Ельба, Колін Фаррелл, Пірс Броснан або Анджеліна Джолі - загалом у списку 22 зірки. Це не офіційний кастинг, а перелік побажань кінокритиків: про переговори з кимось із акторів не повідомляється.

Список опублікувало американське видання Variety. Журналісти нагадали, що жоден фільм про Бонда не обходиться без яскравого лиходія - на кшталт Голдфінгера у виконанні Герта Фребе, Макса Зоріна у виконанні Крістофера Вокена, Ле Шиффра у виконанні Мадса Міккельсена чи Рауля Сільви у виконанні Хав’єра Бардема.

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"Кожен Джеймс Бонд хороший саме настільки, наскільки хороший той, хто намагається його вбити", - зазначають автори Variety.

За їхніми словами, до переліку увійшли як давні колеги Паттінсона зі знімального майданчика, так і ризиковані кандидатури, які можуть несподівано спрацювати.

Хто може зіграти лиходія в новому фільмі про Бонда

Серед акторів Variety називає Різа Ахмеда, Пірса Броснана, Тімоті Шаламе, Ідріса Ельбу, Коліна Фаррелла, Майкла Фассбендера, Волтона Гоггінса, Джейка Джилленхола, Тома Хіддлстона, Деніела Калуую, Баррі Кеогана, Кілліана Мерфі, Бреда Пітта, Джессі Племонса та Білла Скарсгарда.

Жіночу частину списку склали Елізабет Дебікі, Ребекка Фергюсон, Анджеліна Джолі, Флоренс П’ю, Крістен Стюарт, Тільда Свінтон та Фернанда Торрес.

Окремо видання виділило Пірса Броснана, який зіграв агента 007 у чотирьох фільмах. Журналісти пропонують повернути його у франшизу вже в образі сивочолого суперлиходія - тим більше, що нещодавно актор зіграв подвійного агента-лиходія у шпигунському трилері Стівена Содерберга "Black Bag".

Чому у списку Тімоті Шаламе?

Особливу увагу Variety приділило Тімоті Шаламе. Режисер нового фільму про Бонда Дені Вільнев уже знімав актора в "Дюні", а в третій частині його персонаж проходить шлях перетворення на лиходія.

"Режисер Дені Вільнев готується провести Тімоті Шаламе через арку перетворення на лиходія в "Дюні: Частина третя", і, можливо, він захоче перенести цю енергію тиранічного володаря у франшизу про Бонда. Шаламе, як і Роберт Паттінсон, - одна з найпопулярніших зірок Голлівуду, що робить його інтригуючим суперником на екрані", - пише видання.

Яким буде Джеймс Бонд у виконанні Паттінсона?

Глобальний кінооглядач Time Out Філ де Семлієн у колонці для Time Out назвав вибір Паттінсона вдалим і нагадав, що актор і сам звик грати лиходіїв - наприклад, Антиноя в "Одіссеї" та Скітейла у третій частині "Дюни".

На думку критика, ідеальне випробування на роль Бонда Паттінсон фактично пройшов ще у фільмі "Доказ" Крістофера Нолана, де зіграв агента Ніла. Крім того, де Семлієн нагадав, що Ян Флемінг наділив Бонда темною, досить жорстокою красою, і вважає, що такий опис точно підходить акторові в його похмурих ролях.

"Бонд не повинен легко подобатися, а актор, який його грає, вміє бути жорстким не гірше за найкращих", - зазначив кінокритик.

Джеймс Бонд - новини

Як повідомляв Главред, Роберт Паттінсон стане сьомим виконавцем ролі Бонда в офіційній франшизі та замінить Деніела Крейга. Про це оголосили через півроку після того, як Amazon MGM Studios розпочала кастинг на роль агента 007. Сценарій пише Стівен Найт, а продюсерами виступають Емі Паскаль і Девід Хейман.

Кастинг-директором проєкту стала Ніна Голд. У травні Variety повідомляло, що новим Бондом міг стати Том Френсіс, лауреат премії Лоренса Олів’є. Виконавчим продюсером фільму є Таня Лапуант.

Кандидатів на головну роль у пресі обговорювали кілька місяців. На Берлінале Каллум Тернер ухилився від відповіді на запитання, чи стане він новим агентом 007. Про це також повідомляло видання Variety.

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