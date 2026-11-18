Найтеплішу погоду синоптики прогнозують на півдні країни.

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Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у четвер

Де температура підніметься до +16 градусів

Погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде хмарною з проясненнями. Зокрема, дощі різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті очікуються помірні, на сході та південному сході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів.

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Вітер прогнозується переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви можуть сягати 15-20 м/с.

"Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме з заходу, проте нестиме тепле повітря, як зазвичай, найтеплішу погоду прогнозуємо на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Так, температура повітря вночі складатиме +2…+8 градусів, вдень +8…+13 градусів; на півдні країни вночі +7…+12 градусів, вдень +11…+16 градусів.

Водночас у Карпатах вночі очікуються помірні дощі та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0 градусів, вдень +2…+7 градусів.

Погода в Україні 19 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві

У Києві та області у четвер погода також буде хмарною з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, а вдень складатиме +8…+13 градусів.

У Києві вночі прогнозується +5…+7 градусів, вдень +10…+12 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше синоптики говорили, що погода в Україні у середу, 18 листопада, буде мінливою. В деяких областях прогнозуються сильні пориви вітру та сніг.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до 22 листопада температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях України, і скоріше відповідатиме середині жовтня.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів.

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