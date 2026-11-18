У ЄС уже готують 14,4 млрд євро на безпілотники й боєприпаси для України, щоб гроші почали надходити з січня.

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Росія може застосувати 20 млн безпілотників / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви Кубілюса:

У 2027 році РФ може застосувати близько 20 млн дронів

ЄС готує 14,4 млрд євро на дрони й боєприпаси для України

Частка дронів у потребах України в зброї сягне 62%

Країна-агресорка Росія у 2027 році може застосувати проти України близько 20 мільйонів дронів - удвічі більше, ніж цього року, коли окупанти щомісяця виробляли тисячі ударних "Шахедів". Україна за підтримки ЄС має забезпечити відповідний рівень протидії. Такий прогноз навів єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає Укрінформ.

За словами єврокомісара, у структурі потреб України в озброєнні частка безпілотників у грошовому вираженні стрімко зростає.

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"На початку 2026 року вона становила 31%, а у 2027-му сягне 62%. За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів, а наступного - близько 20 мільйонів. Україна, за підтримки ЄС, має забезпечити відповідний рівень протидії. І вона його забезпечить", - сказав Кубілюс.

Кубілюс нагадав, що позика ЄС на підтримку оборони України становить 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки. За його словами, цей механізм докорінно змінив ситуацію і забезпечує швидкі та прогнозовані поставки в необхідних обсягах.

До кінця 2026 року Україна отримає всі заплановані 28,3 мільярда євро, а решту коштів - 31,7 мільярда євро - ЄС спрямує на оборонні потреби у 2027 році.

Єврокомісар пояснив, що Брюссель хоче уникнути пауз у фінансуванні на зламі років.

"Ми вже почали розробляти графік фінансування на 2027 рік - на суму 14,4 мільярда євро - для закупівлі безпілотників та боєприпасів. Це робиться для того, щоб ми могли почати виділяти кошти вже з січня 2027 року й уникнути будь-яких пауз", - підкреслив він.

Що Україна закуповуватиме за кошти ЄС

На думку Кубілюса, виробництво озброєнь для України, зокрема в ЄС, треба нарощувати так, щоб поставки відбулися у 2027 році, а не у 2028-му чи 2029-му. Головну роль у цьому має відіграти окремий інструмент підтримки.

"Цей Інструмент скоординованої підтримки України (ICSUA) допоможе Україні підтримувати обороноздатність протягом усього 2027 року завдяки закупівлі всього необхідного для її захисту - насамперед засобів протиповітряної оборони, зокрема систем для застосування та протидії безпілотникам, засобів радіоелектронної боротьби, ракет і боєприпасів", - заявив Кубілюс.

Також єврокомісар згадав майбутній Оборонно-промисловий пакт між ЄС та Україною і нову програму позик SAFE на 21 мільярд євро. На його переконання, спільні з Україною оборонні спроможності критично важливі як для самої України, так і для оборонної готовності Європи.

Реактивний "Шахед" - характеристики / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна протидіяти масованим атакам дронів РФ

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія робить ставку на масовість і дешевизну засобів ураження.

"Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - наголосив фахівець.

Говорячи про протидію реактивним "Шахедам", експерт звернув увагу, що Україна поки збиває їх переважно дорогими ракетами.

"Україні потрібно проводити антикризові заходи. Адже зараз основний засіб збиття реактивних "Шахедів", а це лише два види, хоча їх може бути п'ять-шість, - ракети зенітних ракетних комплексів і ракети класу "повітря-повітря" для F-16, МіГ-29 та Mirage", - пояснив Криволап.

Водночас, оцінюючи масштаби загрози, аналітик наголосив, що швидко розв'язати проблему не вийде навіть із появою нових перехоплювачів.

"Навіть якщо в нас зараз з'являться серійні реактивні дрони-перехоплювачі, то для збиття 3000 реактивних "Шахедів", які Росія може випускати за місяць, нам із коефіцієнтом хоча б один до трьох потрібно близько 10 тисяч реактивних перехоплювачів. А де взяти виробництво такої кількості двигунів? Нам зараз треба вирішувати питання, де швидко виробляти дешеві малоресурсні турбореактивні двигуни. Але це все одно не буде швидко. Таке виробництво неможливо розгорнути миттєво", - підсумував експерт.

Дрони РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних безпілотників, щоб збільшити масштаби атак по Україні. Окупанти облаштовують новий дронопорт у Міллеровому Ростовської області, де встановлюють обладнання для запуску реактивних БпЛА. На початку масового застосування "Шахедів" армія РФ використовувала приблизно 8 основних пускових майданчиків.

Українська енергетика страждає від ударів реактивних "Шахедів". Президент Володимир Зеленський пов'язав успіх російських атак з обмеженнями швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту. За його словами, зв'язок обривається, щойно перехоплювач розганяється до 161 км/год.

Водночас Україна вже має засоби проти реактивних дронів РФ. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів про застосування перехоплювачів у бойових умовах. Для повноцінного розгортання технології потрібно різко збільшити обсяги виробництва до найскладнішого періоду зими.

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