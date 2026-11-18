У центрі Києва уламки дрона впали на житловий будинок.

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Що відомо про удар РФ по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

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Росія атакувала Київ дронами

Уламки БпЛА влучили в 28-поверховий будинок

Падіння уламків зафіксували в Печерському районі

Вдень у середу, 18 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ дроними. У столиці лунали вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, у Печерському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

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"Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про падіння уламків у парковій зоні у Печерському районі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

По яких містах РФ може посилити удари

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що з настанням морозів країна-агресор РФ може посилити повітряні атаки на Київ, Одесу та інші великі міста України.

За його словами, Кремль може навмисно намагатися спровокувати гуманітарні катастрофи, щоб зламати опір українського народу.

"Росія, ймовірно, знову використовуватиме зиму як зброю. Як тільки температура опуститься нижче нуля, вона ще більше посилить повітряні атаки, щоб завдати максимальної шкоди", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська 18 листопада атакували "Шахедами" центр Одеси. Повторні удари припали на час, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. Під атаку потрапив житловий сектор. На жаль, є загиблі.

Зранку 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині. Поранено 12 осіб, серед них 11-річний хлопчик.

В результаті вечірніх російських атак на Дніпро 17 листопада поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток. Руйнування зафіксовано в Центральному та Чечеловському районах. У дев'яти багатоповерхових будинках вилетіло понад 400 вікон, пошкоджено гаражний кооператив, гімназію та близько 25 приватних домоволодінь.

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