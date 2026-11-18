Жданов попереджає про прагнення ворога влаштувати енергетичний терор і знищити мости в Києві на тлі успішного удару України.

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Жданов спрогнозував відповідь Кремля за Керченську переправу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/Krymsky_bridge

Ключові тези:

РФ спробує зруйнувати київські переправи у відповідь за Кримський міст

Окупанти сфокусувалися на енергетиці, відмовившись від ударів по воді

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Після того як українські ракети "Фламінго" та дрони знищили центральну арку і дорожнє полотно автомобільної частини Кримського мосту, а залізнична гілка зазнала пошкоджень, російська сторона, ймовірно, вдасться до масованих атак по критичній інфраструктурі України. Такий прогноз в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, однією з головних цілей ворога після втрати переправи через Керченську протоку, відновлення якої триватиме роками, стануть столичні мости. Крім того, противник уже почав бити вглиб української території - безпілотники долітають навіть до Мукачева.

"Гадаю, що саме так і буде. Мости в Києві Росія точно спробує зруйнувати", - зазначив Олег Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що окупанти змінили тактику обстрілів, зосередившись виключно на знищенні української енергосистеми. Ворог припинив атакувати водоканали та станції аерації, оскільки усвідомив, що за відсутності електропостачання інші об'єкти життєзабезпечення зупиняються автоматично.

"РФ влаштує терор і геноцид, руйнуючи нашу енергетику...Це й є війна на виснаження: хто кого", - наголосив полковник запасу ЗСУ.

Слід додати, що подія сталася напередодні зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна, що стало серйозним ударом по позиціях Кремля.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чому удар по Кримському мосту робить Кремль вразливим

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреду зазначив, що для Кремля Кримський міст був чимось більшим, ніж транспортна артерія.

"Кримський міст для російської влади був не просто найважливішим транспортним вузлом, а й практично сакральним символом відродження імперії", - пише він.

Оцінюючи наслідки удару, Ейдман звернув увагу на психологічний ефект для російського керівництва.

"Українці, зруйнувавши Кримський міст, довели, що для них немає нічого неможливого", - наголосив публіцист.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про нову атаку на міст. Моніторингові канали писали, що один проліт мосту обвалився у воду.

Напередодні міст уже зазнав удару. Експерти розповіли, як виглядає похилена арка мосту після атаки та чи вистоїть конструкція. Після удару 16 листопада рух мостом стояв майже 17 годин.

Атака на міст не залишилася без уваги в Москві. У Путіна вперше відреагували на удар і зробили заяву про перемир'я. Росія збудувала Кримський міст після незаконної анексії півострова, автомобільний рух ним відкрили у 2018 році.

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