Металевий дах, темна бочка і кришка від комарів - три умови, без яких зібрана вода може зашкодити грядкам.

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Джим та Мері Компетті пояснили, як зібрати дощову воду / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com, owgarden.com

Ви дізнаєтеся:

Чим дощова вода корисніша для рослин за водопровідну

Як зібрати дощову воду з даху без зайвих витрат

Як зберігати воду, щоб у ній не з'явилися водорості

Дощова вода для поливу підходить рослинам краще, ніж водопровідна чи колодязна: у ній немає хлору, солей та надлишку мінералів, які шкодять розсаді. Зібрати її можна практично безкоштовно - достатньо водостоку, чистої бочки з кришкою і правильного місця для зберігання. Так само, як і час поливу городу, джерело води напряму впливає на врожай. Про це йдеться в матеріалі садового сайту й подкасту Simple Garden Life. Садоводи Джим та Мері Компетті радять почати з найпростішого - перенаправити воду з водостічної труби в ємність.

Чим корисна дощова вода для рослин

Вода з міського водогону часто містить солі, хлор та інші хімічні речовини, які використовують для її очищення. Такі домішки можуть шкодити рослинам, особливо ніжним молодим сіянцям і розсаді.

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Колодязна вода теж має свої недоліки. Вона може містити високі концентрації заліза, вапна та інших мінералів, а якщо вода проходить через пом'якшувач, проблемою стає ще й сіль.

За словами авторів, хлорована чи оброблена вода змінює й властивості добрив. Компостний чай, настій вермикомпосту і навіть магазинні рідкі добрива можуть мати інший склад, якщо розводити їх такою водою.

Дощова вода натомість найбільш природна й чиста. У ній можуть бути дрібні частинки з повітря, але порівняно з водопровідною чи колодязною вона значно кращий вибір для поливу.

Як зібрати дощову воду з даху

Найпростіший спосіб - використати наявну систему ринв і водостоків. Дощ стікає з даху в жолоби, далі у водостічну трубу і зазвичай просто йде в каналізацію чи на подвір'я.

Перенаправити цю воду в ємність можна двома способами:

обрізати водостічну трубу так, щоб вода стікала просто в бочку, єврокуб чи відро;

встановити на трубу дощовий перемикач (дивертор), який спрямовує воду в бочку, а коли вона заповнена - у звичайний злив.

Значення має і покрівля. Найкраще для збору дощової води підходять металеві дахи, адже вони майже не забруднюють воду. З бітумною черепицею теж можна працювати, але варто поставити фільтр, щоб у ємність не потрапляла бітумна крихта.

Відфільтрувати воду можна звичайним фільтром, ситом або навіть капроновою панчохою на вході. Особливо обережними автори радять бути зі старими покрівлями: у таких матеріалах може міститися азбест та інші шкідливі речовини, які потрапляють у воду.

Дивіться відео - Як облаштувати збір дощової води в єврокуби своїми руками:

Яку бочку для дощової води обрати

Для зберігання підійде будь-яка чиста ємність, у якій можна безпечно тримати воду, покупна чи саморобна. Автори Simple Garden Life перелічують такі варіанти:

невеликі бочки для дощової води;

відра на 20 літрів з кришками;

єврокуби, але лише якщо відомо, що в них зберігали раніше;

спеціальні резервуари, які витримують тиск.

Головне - ретельно вимити ємність і не брати тару з-під хімікатів чи їдких речовин. Ризикувати здоров'ям рослин і власним, за словами авторів, не варто.

Якщо ємність прозора, її потрібно захистити від світла, інакше з часом у воді з'являться водорості й цвіль. Для цього бочку достатньо накрити темним брезентом або іншим щільним матеріалом.

Воду також обов'язково накривають кришкою. Так у ній не розмножуватимуться комарі, а домашні тварини й маленькі діти не зможуть залізти всередину.

Як поливати дощовою водою з бочки

Залежно від системи до ємності можна приєднати кран, щоб набирати воду в лійку, або під'єднати шланг. Деякі резервуари навіть дозволяють створювати тиск і подавати воду в будь-яку точку ділянки.

Бочку варто поставити якомога вище, щоб вода йшла самопливом. Навіть при ручному набиранні так не доведеться нахилятися, а при поливі зі шланга з'явиться додатковий напір.

Якщо резервуар не тримає тиск, на садовий шланг можна встановити недорогий проточний насос. Його легко під'єднати, а коли він не потрібен - прибрати на зберігання.

Як правильно поливати помідори / Інфографіка: Главред

Чи справді дощова вода краща для рослин

Іноземні садівники підтверджують, що головна перевага дощової води - її кислотність. Експерт із рослин сервісу Flowercard Ліам Леппінг у коментарі виданню Gardening Etc пояснив, що вона має нижчий pH, ніж вода зі шланга, і містить корисні для росту речовини.

"Дощова вода завжди найкраща для ваших рослин, оскільки має нижчий pH, ніж вода зі шланга. У ній більше нітратів, які допомагають рослинам рости, а також більше кисню, щоб вони були здоровими", - зазначив він.

З ним погоджується Сара Діксон - маркетинг-менеджерка компанії Hozelock, яка виробляє садове поливальне обладнання. Вона радить сприймати дощ не як перешкоду, а як безкоштовний ресурс для саду.

"Хоча ми часто вважаємо дощ чимось поганим, що може зіпсувати наші плани, для поливу саду це чудове джерело зрошення, особливо тому, що вона має ідеальний pH для більшості рослин і сприяє кращому росту", - пояснила Діксон.

Як повідомляв Главред, надмірний полив може зашкодити городу не менше, ніж посуха. Видання Southern Living пояснювало, що ознаки перезволоження городу найчастіше проявляються в спеку на важких глинистих ґрунтах. Одним із перших сигналів стає погана схожість насіння, яке через брак повітря може згнити.

Не всі культури однаково добре переносять і спосіб поливу. Помідори й полуниця належать до рослин, які не люблять поливу зі шланга, через ніжне листя. Для них садівник Ліндсі Частейн радить крапельне зрошення або режим розпилення.

Важливу роль відіграє і час поливу. Видання Express назвало найкращий час доби для поливу рослин у спеку. Однією з найпоширеніших помилок садівників є полив ґрунту в розпал дня.

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