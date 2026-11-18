Військовий із супроводу російського диктатора на запитання журналістів підтвердив, що тримає в руках ядерний кейс.

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Путін з'явився в Китаї з ядерною валізкою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путіна в Шеньчжені супроводжує військовий з ядерною валізкою

Йдеться про Чегет - кейс управління ядерними силами РФ

19 листопада диктатор зустрінеться із Сі Цзіньпіном і Трампом

Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російського диктатора Володимира Путіна супроводжує військовий із чорною ядерною валізкою. Чоловік у формі на запитання журналістів підтвердив, що несе саме її. Відео з ад'ютантом поширили російські ЗМІ.

Аійськовий підтвердив, що кейс призначений для управління стратегічними ядерними силами країни-агресорки. Про це з посиланням на російські медіа повідомило азербайджанське агентство APA.

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Особу військового не названо. Чорний кейс в руках супроводу диктатора помічали й під час попередніх поїздок.

Ядерна валізка Путіна / Фото: скріншот

Відео із військовим, який ніс ядерну валізку можна переглянути за посиланням.

Що таке ядерна валізка Чегет

Чегет - це частина автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами Росії Казбек. Назву валізка отримала на честь гори Чегет у Кабардино-Балкарії.

Таких валіз три: у президента, міністра оборони та начальника Генштабу РФ. Через Чегет сигнал надходить до Генштабу, який уже передає коди авторизації на пускові шахти та підводні човни, тож самої "червоної кнопки" у валізці немає.

Відомий лише один випадок активації системи. 25 січня 1995 року її задіяли через наукову ракету, яку помилково ідентифікували як загрозу.

Навіщо Путін зустрічається із Сі Цзіньпіном і Трампом

18 листопада Путін і Сі Цзіньпін провели робочий сніданок на полях АТЕС. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, сторони обговорили Україну, Корейський півострів і міжнародні питання.

Тристороння зустріч Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа запланована на 19 листопада в Шеньчжені. За даними Reuters, американський президент хоче порушити тему скорочення ядерних арсеналів.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Що Путін отримає від зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що саміт не свідчить про союз між трьома державами.

"Ніхто нікого не переміг у світовій війні, жодного союзництва між цими трьома силами немає", - наголосив фахівець.

Водночас, на його думку, для Кремля важить сама картинка, адже китайський лідер приймає гостей як господар.

"Сі Цзіньпін приймає цю зустріч й виступає як дуже поважна особа, фактично імператор. Цієї символічної картинки йому вже цілком достатньо", - пояснив Розумний.

Практичних домовленостей, за оцінкою експерта, Путін не чекає, а позиція Москви щодо війни не зміниться.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог", - підсумував експерт.

Ядерна валізка Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, ядерну валізку помічали біля Путіна й раніше. У лютому 2023 року британське видання The Mirror писало, що диктатор привіз ядерну валізку до Волгограда на святкування річниці Сталінградської битви. Тоді поруч із ним помітили помічників із двома чорними кейсами.

Про справжнє призначення валізи висловлювалися й українські військові експерти. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розвіяв міф про червону кнопку в ядерній валізці. За його словами, всередині розміщено сейф із кодами, який відкривається за біометричними даними.

Зустріч Путіна з Трампом у Китаї анонсували заздалегідь. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявляв, що лідери обговорять врегулювання війни проти України.

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