Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА: Україна втратила право голосу

УЄФА оновив Виконком Шевченко, отримав 15 голосів і не пройшов.

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Шевченко не пройшов до Виконкому УЄФА / коллаж: Главред, фото: УНІАН

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Україна втратила представництво у Виконкомі на два роки

Обрано 9 членів на дворічний і чотирирічний термін

3 квітня в столиці Сербії, Белграді, відбувся 49-й Конгрес УЄФА, який об’єднав представників національних футбольних асоціацій Європи. Захід, що є найвищим органом контролю УЄФА, став платформою для ухвалення ключових рішень та виборів до Виконавчого комітету, повідомляє офіційний сайт організації.

Конгрес проходив під керівництвом президента УЄФА і зібрав делегатів від 55 асоціацій-членів. Вони обговорювали стратегічні питання розвитку європейського футболу та брали участь у голосуванні.

Подібні з’їзди організовуються щороку, а за необхідності можуть бути скликані позачергово – або за рішенням Виконкому, або на вимогу щонайменше однієї п’ятої асоціацій-членів. Додатковий черговий конгрес також може бути проведений для розгляду фінансових чи особливо важливих питань.

Одним із кандидатів на місце у Виконавчому комітеті був президент УАФ Андрій Шевченко, який претендував на дворічний термін. Однак він не зміг заручитися достатньою підтримкою, отримавши лише 15 голосів, що дозволило йому посісти лише четверте місце серед п’яти претендентів.

Це означає, що Україна протягом наступних двох років не матиме свого представника у Виконкомі УЄФА.

За підсумками голосування, на дворічний термін до Виконкому були обрані Рафаель Лусан (Іспанія) та Моше Зуарес (Ізраїль). Крім того, на чотирирічний термін свої посади зайняли або зберегли Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія) та Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

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Хто такий Андрій Шевченко? Андрій Шевченко - український спортсмен, тренер і громадський діяч, у минулому - футболіст на позиції нападника. Заслужений майстер спорту України. Посол благодійної платформи United24, яка займається збором коштів для допомоги Україні та підвищує обізнаність суспільства про війну в нашій країні.

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