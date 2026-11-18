У профільному комітеті спростували чутки про нові законопроєкти щодо перегляду вікових рамок призову.

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У Раді оцінили шанси на зміну вікових меж мобілізації / Колаж: Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

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Межі призову залишаються незмінними - від 25 до 60 років

Ініціативи щодо зниження віку не пройдуть парламент

Громадян старше 50 років призивають менш активно

В Україні наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи щодо перегляду мобілізаційного віку - призовні межі залишаються в діапазоні від 25 до 60 років. Законодавство про військовий обов'язок та мобілізацію не зазнавало змін у цій частині, а в парламенті не розглядають ані підвищення, ані зниження вікового порогу. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він пояснив, як на практиці відбувається комплектування війська громадянами старшої вікової групи та які перспективи мають можливі пропозиції щодо омолодження армії.

"Стандартний діапазон залишається незмінним - 25-60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов’язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше. Думаю, навіть якби з’явилися ініціативи знизити його від 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", - наголосив народний депутат.

Студенти віком 25–60 років та право на відстрочку

Окрему увагу в парламенті приділяють тенденції масового вступу військовозобов'язаних чоловіків до освітніх закладів. Порівняно з довоєнним періодом, в Україні суттєво зросла кількість студентів, учнів та слухачів ліцеїв і спеціальних професійно-технічних закладів віком від 25 до 60 років.

Здобуття освіти в таких закладах дає громадянам законне право на оформлення відстрочки від призову. Під час парламентських дискусій щодо можливого обмеження цієї норми частина депутатів виступила проти, апелюючи до необхідності берегти морально-психологічний стан чоловіків віком 25–45 років.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Чи готується мобілізація жінок в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський говорив, що Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

За його словами, ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", - наголосив він.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів встановили ліміт бронювання на рівні 95% замість 100%.

У Збройних силах України запроваджують посилений контроль за медичними оглядами військовозобов'язаних. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ, який передбачає систематичний моніторинг рішень військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Представник управління комунікацій ОК "Захід" Олег Домбровський говорив, що реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні наразі не передбачає кардинальної перебудови системи. Генеральний штаб опрацював внутрішні нормативні документи щодо діяльності ТЦК, зокрема груп оповіщення, а уряд працює над врегулюванням питань бронювання та відстрочок.

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