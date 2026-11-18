Актриса також розповіла, як ставиться до материнства і чому не хоче підлаштовувати своє життя під чужий графік.

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Актриса серіалу "Жіночий лікар" зізналася, чи хоче вона знову вийти заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru"

Коротко:

Цимбалару не виключає другого шлюбу, але не ставить його собі за мету

Для актриси важливіші почуття, ніж штамп у паспорті

Материнство вона теж не виключає

34-річна актриса Анастасія Цимбалару, відома за серіалом "Жіночий лікар", не виключає другого шлюбу, але не вважає заміжжя обов’язковою метою. Зі своїм колишнім чоловіком, актором Григорієм Баклановим, вона розлучилася в березні 2024 року.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю ELLE Україна. На запитання про те, як вона сьогодні ставиться до повторного шлюбу, актриса відповіла, що статус для неї не є головним.

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"Особисто для мене важливо не просто вийти заміж, а зустріти людину, з якою справді захочеться розділити життя. І я точно не вважаю, що після тридцяти потрібно йти на компроміси зі своїми почуттями лише заради статусу заміжньої жінки. Зрештою, шлюб - це не досягнення, за яке вручають медаль, а особистий вибір двох людей. Я абсолютно не виключаю для себе можливості повторного шлюбу, але й не ставлю собі за мету обов’язково знову вийти заміж. Для мене важливіші якість стосунків і почуття, а не штамп у паспорті", - підкреслила Цимбалару.

Цимбалару та Бакланов були разом близько десяти років, офіційно у шлюбі - близько двох з половиною років. Про розставання актори оголосили спільним дописом у соцмережах, причину розлучення вони не називали.

Інфографіка: Главред

Чи хоче Анастасія Цимбалару дітей?

Актриса також висловилася щодо материнства. За її словами, вона ставиться до нього з теплотою, але не хоче поспішати з цим через вік.

"До материнства я також ставлюся з великою теплотою. Не виключаю, що цей досвід ще може стати частиною мого життя. Але мені хочеться, щоб усе відбувалося усвідомлено, з любові та внутрішньої готовності, а не через вік, суспільні очікування чи страх чогось не встигнути. Я вірю, що у кожного свій життєвий шлях і не варто підлаштовувати його під чужий календар", - зазначила актриса.

У розмові з виданням Цимбалару також заявила, що жінка не повинна доводити свою повноцінність ані свідоцтвом про шлюб, ані народженням дитини, ані навіть кар’єрними успіхами. При цьому сама вона не відмовляється від ідеї сім’ї.

"Я сама вірю в кохання, сім’ю і не виключаю для себе материнства", - додала зірка.

Анастасія Цимбалару - новини

Як повідомляв Главред, Григорій Бакланов вперше прокоментував розлучення в інтерв’ю CK.Life. Актор заявив, що нічого не втратив і зберіг з колишньою дружиною дружні стосунки. За його словами, це їхня особиста історія.

У грудні 2024 року Цимбалару зізналася, що її серце закохане. Зірка "Жіночого лікаря" розпочала новий роман через дев'ять місяців після розлучення. Ім'я обранця актриса не розкрила.

Влітку 2025 року Бакланов розповів, що теж перебуває у стосунках. Восени в мережі з’явилося фото актора з дівчиною, яку називають його новою обраницею. Її ім’я не називали.

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