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Андрій Шевченко отримав нову посаду в Україні

Марія Тупік
25 січня 2024, 13:21
Легенда українського футболу Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу.
Андрій Шевченко новий глава УАФ
Андрій Шевченко новий глава УАФ / Колаж Главред, фото УАФ

25 січня в київському Будинку футболу пройшов XXVI Конгрес Української асоціації футболу (УАФ).

Легенду українського футболу одноголосно підтримали на виборах президента організації.

Новим президентом став Андрій Миколайович Шевченко, якого висунули на цю посаду 18 колективних членів УАФ.

відео дня

Конгрес офіційно обрав Шевченка на посаду президента УАФ. Його кандидатуру одностайно підтримали всі колективні члени асоціації. Таким чином, Андрій Миколайович став шостим президентом в історії ФФУ/УАФ.

Раніше цю посаду обіймали:

  • Віктор Банніков (1991-1996)
  • Валерій Пустовойтенко (1996-2000)
  • Григорій Суркіс (2000-2012)
  • Анатолій Коньков (2012-2015)
  • Андрій Павелко (2015-2023)

До команди Шевченка увійшли три людини:

  • Павло Бойчук - перший віцепрезидент. Багато років юрист Шевченка.
  • Сергій Ребров - віцепрезидент. Головний тренер збірної України.
  • Олександр Шевченко - віцепрезидент. Голова Львівської асоціації футболу.

Члени виконкому: Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов, Олександр Зінченко.

Як обирали нового президента УАФ

Андрей Шевченко

Чому Павелка зняли з посади

Андрій Павелко зараз перебуває в СІЗО через корупційні скандали в асоціації. Павелка та колишнього генсека УАФ Юрія Запісоцького звинувачують у відмиванні коштів на будівництві заводу з виробництва штучної трави.

Андрій Шевченко - що відомо про легенду футболу

Шевченко уродженець київської області, футболіст і тренер. Вихованець київського "Динамо", а на дорослому рівні дебютував у складі столичного "Динамо-2" в сезоні 1992/93.

До першої команди "біло-синіх" потрапив 1994 року. Відіграв п'ять сезонів поспіль в основі "Динамо", завоював 5 чемпіонських титулів і 3 Кубки України та за 25 млн доларів перебрався до італійського "Мілана". У лавах "россонері" відіграв 7 років і допоміг міланцям виграти Скудетто 2003/04, завоювати трофей Ліги чемпіонів 2002/03, Кубок і Суперкубок Італії, а також Суперкубок УЄФА-2003.

Після дебютного для збірної України ЧС-2006 (5 матчів, 2 м'ячі) опинився в лондонському "Челсі".

У 2004 році отримав "Золотий м'яч". У складі збірної України провів 111 поєдинків (48 голів).

У 2016-2021 рр. працював із національною командою в ролі головного тренера та вивів підопічних до чвертьфіналу Євро-2020.

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Андрій Шевченко УАФ
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