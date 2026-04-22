Сергій Ребров іде зі збірної України - хто може стати новим тренером

УАФ оголосила про припинення співпраці з головним тренером збірної.

Ребров іде зі збірної України

Коротко:

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України

Він очолював команду з 2023 року

Нового головного тренера збірної оголосять пізніше

У середу, 22 квітня, Сергій Ребров пішов з посади головного тренера національної збірної України. Українська асоціація футболу та тренер вирішили припинити співпрацю. Про це повідомила УАФ.

Сергій Ребров очолив головну команду країни у 2023 році в розпал відбіркового циклу. Під його керівництвом команда подолала плей-оф і вийшла на чемпіонат Європи, а згодом до останнього боролася за вихід на ЧС-2026, однак не змогла кваліфікуватися.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Попри відхід з тренерського містка, Ребров не залишає структуру УАФ. Він продовжує роботу в ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - наголосив Сергій Ребров.

Ім’я нового головного тренера збірної України оголосять пізніше.

Хто може стати новим головним тренером

Як раніше писав Главред, Ребров не планує продовжувати контракт з УАФ, який діє до літа 2026 року. Причиною відходу стало невиконання завдання — виходу України на чемпіонат світу вперше за 20 років.

Під керівництвом Реброва збірна провела 34 матчі: 15 перемог, 10 поразок і 8 нічиїх. На посаду нового тренера розглядають Унаї Мельгосу, який нині очолює молодіжну збірну України.

Також на посаду нового тренера розглядають Руслана Ротаня. Наразі він є наставником житомирського "Полісся", але працював із національною командою на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, 26 березня матч за вихід на чемпіонат світу завершився перемогою Швеції з рахунком 3:1. У результаті збірна України не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026.

Після поразки під тиском опинився головний тренер Сергій Ребров. Водночас з’явилася інформація, що Ребров може продовжити кар’єру в одному з клубів ОАЕ, де йому пропонують значно вищу зарплату — близько 5 млн євро за сезон проти 1,5 млн у збірній.

Як повідомляв Главред, в Ужгороді відбувся 28-й Конгрес УАФ, однак без участі віцепрезидента УАФ та головного тренера збірної України Сергія Реброва. Президент УАФ Андрій Шевченко пояснив його відсутність сімейними обставинами. Водночас журналіст Віктор Вацко заявив, що тренер перебував за кордоном, що викликало критику та суспільний резонанс.

Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.

