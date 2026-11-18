Для квартири найкраще підходять компактні сорти, а в холоди рослині потрібні південне вікно, фітолампа та вологе повітря.

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Як виростити апельсинове дерево в горщику / скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

Які сорти апельсина підходять для вирощування в горщику

Як посадити дерево, поливати й підживлювати його

Коли заносити апельсин у дім і як доглядати взимку

Виростити апельсин удома можна навіть там, де зими морозні: апельсинове дерево достатньо посадити в контейнер і на холодні місяці заносити в приміщення. Головне - обрати компактний сорт, влітку забезпечити рослині 6-8 годин прямого сонця, а коли температура надворі опускається нижче +10°C, переставити горщик до південного вікна.

Як виростити апельсинове дерево вдома, розповіли Джим та Мері Компетті - автори американського садового сайту Simple Garden Life. За їхніми словами, у контейнері цитрусові можна тримати на терасі, балконі чи веранді, а в теплу пору виносити надвір, щоб дерево цвіло й запилювалося.

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Ще одна перевага горщика - мобільність: дерево можна переставляти туди, де йому найбільше світла. Водночас не кожен сорт добре почувається в обмеженому об'ємі ґрунту, тож перед покупкою варто з'ясувати, яким виростає дерево.

Садівники радять звернути увагу на чотири сорти цитрусових, які підходять для вирощування в контейнерах.

Який апельсин можна виростити в горщику

Червоний навел (Red Navel) - великі плоди, які їдять свіжими або пускають на сік; дерево виростає до 2,1-3 м заввишки і 0,9-1,2 м завширшки.

- великі плоди, які їдять свіжими або пускають на сік; дерево виростає до 2,1-3 м заввишки і 0,9-1,2 м завширшки. Каламондин - гібрид мандарина й кумквата з дрібними плодами заввишки 1,8-2,4 м; завдяки компактності його зручно зимувати в приміщенні.

- гібрид мандарина й кумквата з дрібними плодами заввишки 1,8-2,4 м; завдяки компактності його зручно зимувати в приміщенні. Мандарин клементин - дає солодкі плоди, які легко чистити; виростає приблизно до 3-3,5 м, але обрізкою крону можна стримувати.

- дає солодкі плоди, які легко чистити; виростає приблизно до 3-3,5 м, але обрізкою крону можна стримувати. Кара-Кара - апельсин із рожевою м'якоттю і солодким смаком; у контейнері досягає 1,2-1,8 м.

У відкритому ґрунті ці сорти зимують лише в регіонах із м'яким кліматом - у зонах морозостійкості 8-11 або 9-11 за класифікацією USDA. В Україні їх вирощують як кімнатні або кадкові рослини.

Як посадити апельсинове дерево в горщик

Апельсин росте повільно і плодоносить лише через кілька років, тож більшість садівників купує вже підрощені саджанці з відкритим корінням. Для такого деревця беруть контейнер об'ємом щонайменше 5 галонів (близько 19 л), і чим більший горщик, тим краще. У дні мають бути кілька дренажних отворів.

Якщо дерево доведеться заносити в дім на зиму, до горщика варто одразу прикріпити коліщата або поставити його на візок - поки він ще не заповнений землею.

Ґрунт для апельсина передусім має добре пропускати воду: підійде покупна суміш для горщиків із додаванням перепрілого компосту. На дно насипають кілька сантиметрів субстрату, ставлять саджанець так, щоб місце щеплення лишалося вище рівня ґрунту, засипають решту землі, ущільнюють її, щоб не лишилося повітряних порожнин, і рясно поливають.

Ароматні кімнатні рослини / Інфографіка: Главред

Догляд за апельсином у горщику навесні й улітку

Світло. Найкраще - 6-8 годин прямого сонця на день, особливо в період росту. Від сильного вітру горщик краще захистити: доросле дерево в контейнері може перекинутися.

Найкраще - 6-8 годин прямого сонця на день, особливо в період росту. Від сильного вітру горщик краще захистити: доросле дерево в контейнері може перекинутися. Полив. Глибокий полив 1-2 рази на тиждень, коли верхні кілька сантиметрів ґрунту підсохли.

Глибокий полив 1-2 рази на тиждень, коли верхні кілька сантиметрів ґрунту підсохли. Підживлення. Наприкінці зими - для кращого цвітіння, вдруге - після цвітіння, щоб підживити плоди. Підійде рідке чи гранульоване добриво з достатньою часткою азоту або спеціальне добриво для цитрусових.

Наприкінці зими - для кращого цвітіння, вдруге - після цвітіння, щоб підживити плоди. Підійде рідке чи гранульоване добриво з достатньою часткою азоту або спеціальне добриво для цитрусових. Обрізка й пересадка. Наприкінці зими - на початку весни прибирають сухі й пошкоджені гілки та проріджують крону. Новий горщик беруть на кілька сантиметрів ширший за попередній.

Як зберегти апельсинове дерево взимку в квартирі

Комфортна температура для апельсина - від +10 до +38°C. Щойно стовпчик термометра опускається нижче +10°C, дерево час заносити в дім і ставити біля вікна, що виходить на південь. За браку світла допоможуть фітолампи, а саме місце має бути без протягів і подалі від батарей.

Взимку полив скорочують, але вологість повітря, навпаки, підвищують: для цього підійде зволожувач із холодною парою або сусідство з іншими кімнатними рослинами.

Автори видання наголошують, що успіх значною мірою залежить від правильно обраного сорту.

"Не всі сорти добре почуватимуться в обмеженому просторі контейнера, тому обов'язково вивчіть інформацію перед покупкою", - радять автори Simple Garden Life.

Чому апельсин у горщику скидає квіти й листя?

Квітникарка Інна Ратуш, яка веде YouTube-канал про кімнатні рослини, пояснювала, що листя й квіти апельсин найчастіше скидає через сухе повітря, нерегулярний полив, нестачу світла чи добрив, а також через різку зміну місця. Водночас за запилення квітів у приміщенні можна не хвилюватися.

"Квіти в апельсина самозапильні й додаткового запилення не потребують", - зазначила вона.

Говорячи про цвітіння, фахівчиня заспокоїла власників цитрусових: частина бутонів опадає природно.

"Помірне скидання квітів вважається нормальним явищем", - пояснила Ратуш.

Щоб дерево мало сили на цвітіння й плоди, квітникарка регулярно його підживлює.

"Кожні два тижні я підживлюю апельсин комплексним мінеральним добривом для цитрусових", - поділилася вона.

Дивіться відео - Як виглядають компактні цитрусові в горщиках:

Як повідомляв Главред, раніше досвідчені дачники пояснили, для чого розкидають шкірку апельсина по саду.

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