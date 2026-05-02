"Вперше в історії": названо ім'я нового головного тренера збірної України з футболу

Юрій Берендій
2 травня 2026, 16:03оновлено 2 травня, 16:47
Вацко зазначив, що збірну України з футболу очолить італійський фахівець Андреа Мальдера, який вже має досвід роботи з українськими футболістами.
Названо ім'я нового головного тренера збірної України з футболу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, УАФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Вацко назвав ім'я нового тренера збірної України з футболу
  • Ним став Андреа Мальдера

Відомий футбольний блогер Віктор Вацко назвав ім'я нового головного тренера збірної України з футболу. Про це він повідомив у відео в Tik-Tok з посиланням на власні джерела.

Вацко розповів, що отримав несподівану інформацію через WhatsApp.

За його словами, це стало для нього сюрпризом, оскільки футбольна спільнота була впевнена, що команду очолить Мирон Маркевич, однак рішення УАФ виявилося іншим і для нього доволі неочікуваним.

УАФ / Інфографіка: Главред

"Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім'я... Андреа Мальдера", - повідомив він.

Що відомо про Андреа Мальдеру

Згідно з даними порталу "Transfermarkt" перші тренерські кроки Андреа Мальдера зробив у системі "Мілана", де у 2006–2008 роках працював із командою U19 (Primavera) як тренер з розвитку техніки. Саме там він почав формувати свою спеціалізацію — індивідуальна підготовка футболістів і вдосконалення їхніх технічних навичок.

У 2009 році Мальдера перейшов до першої команди "Мілана", де пропрацював до 2015 року на аналогічній посаді. За цей час він входив до штабів кількох відомих тренерів, зокрема Массіміліано Аллегрі, Леонардо, Філіппо Індзагі, Кларенса Зеєдорфа та Мауро Тассотті. Цей період став ключовим у його професійному розвитку, адже він отримав досвід роботи на найвищому рівні італійського футболу.

Тренерська кар'єра Андреа Мальдери
Тренерська кар'єра Андреа Мальдери / Скріншот

У сезоні 2015/16 він змінив напрям діяльності й став аналітиком матчів у команді "Мілан" U19. Це дозволило йому поглибити знання у сфері тактики та аналізу гри.

У 2016 році Мальдера приєднався до тренерського штабу збірної України, де працював тренером з розвитку техніки до 2021 року. Він був частиною команди Андрія Шевченка і взяв участь у 52 матчах збірної, зробивши свій внесок у підготовку команди, зокрема до Євро-2020.

Після цього він перейшов до клубного футболу в Англії, ставши асистентом Роберто Де Дзербі у "Брайтоні". У період із вересня 2022 до травня 2024 року він працював у штабі команди, яка виступає в англійській Прем’єр-лізі, і провів 89 матчів у ролі асистента.

У 2024 році Мальдера разом із Де Дзербі перейшов до "Марселя", де також обійняв посаду асистента тренера. На цій посаді він працював до лютого 2026 року, продовжуючи виконувати функції спеціаліста з розвитку гравців.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, футболіста збірної України Михайла Мудрика дискваліфікували на чотири роки через порушення антидопінгових правил. До цього він уже був тимчасово відсторонений від змагань на період розслідування.

Донецький "Шахтар" у поточному сезоні зберігає шанси виграти свій перший із 2009 року євротрофей у Лізі конференцій УЄФА. Водночас команда стежить за результатами в трьох європейських чемпіонатах, оскільки це може вплинути на її можливість потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій "гірники" невдало стартували, поступившись англійському "Крістал Пелес" із рахунком 1:3 у динамічній грі з високим темпом.

Про персону: Віктор Вацко

Віктор Вацко — український футбольний журналіст, коментатор і медіаексперт.

Народився 8 серпня 1978 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Спочатку пробував себе як футболіст, але через травму завершив ігрову кар’єру та перейшов у журналістику.

Працював спортивним коментатором на телеканалах "Спорт" і "Футбол", де став одним із найвідоміших голосів українського футболу. Також був віце-президентом ФК "Карпати" (Львів) у 2012–2013 роках. Згодом продовжив кар’єру як експерт, автор YouTube-проєктів і футбольний аналітик.

Неодноразово отримував премію "Телетріумф" як найкращий спортивний коментатор та має звання заслуженого журналіста України.

Сьогодні відомий як футбольний блогер і аналітик, зокрема завдяки проєкту "Vatsko Live".

