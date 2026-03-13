У Києві та області підвищили вартість проїзду в електричках: скільки коштує поїздка

Віталій Кірсанов
13 березня 2026, 17:26
Якщо купувати квиток через мобільний додаток "Укрзалізниці" або через додаток "Київ Цифровий", то можна заощадити.
У Києві та області підвищили вартість проїзду в електричках: скільки коштує поїздка
У Києві та області підвищили вартість проїзду в електричках / колаж: Главред, фото: Уніан, Укрінформ

Коротко:

  • Остаточна ціна квитка становитиме від 19,2 до 22 грн
  • Однак є можливість заощадити

Вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Про зміни з 11 березня повідомляє ГО "Пасажири Києва" у Telegram.

Додатковий комісійний збір за оформлення квитка становитиме:

  • при придбанні через автоматизовану систему обліку оплати – 4,2 грн;
  • через термінали самообслуговування – 6,7 грн;
  • через мобільні POS-термінали в поїздах – 7 грн;
  • у касах або безпосередньо в поїзді – 7 грн.

Таким чином, остаточна ціна квитка становитиме від 19,2 до 22 грн. Однак є можливість заощадити і продовжувати оплачувати поїздку 15 грн. Така опція доступна при купівлі квитка через мобільний додаток "Укрзалізниці" або через міський додаток "Київ Цифровий".

Раніше повідомлялося, що столиця стала епіцентром наймасовішої хвилі подорожчання. З 14 березня більшість приватних маршруток переходять на тариф 20 грн замість 15 грн.

"Оголошення про нові тарифи вже з'явилися безпосередньо в салонах маршруток. Водії підтверджують зміни усно", - йдеться в повідомленні.

Підвищення підтверджено щонайменше на шести маршрутах: 171, 187, 200К, 205, 434, 586. Але активісти припускають, що реальний список значно ширший.

Ще два дні тому підвищення виглядало поодиноким — першим оголосив маршрут №434. Але тепер це вже системна хвиля, яка охоплює різні райони міста.

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам і мопедам користуватися смугами громадського транспорту.

У Києві двоповерховий автобус MAN A39 курсуватиме в тестовому режимі. Двоповерховий автобус виходить на маршрут тільки у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

У Києві громадський транспорт працюватиме під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Про джерело: Пасажири Києва

Пасажири Києва — український телеграм-канал, присвячений темам міської мобільності, громадського транспорту та дорожньої інфраструктури столиці. Канал висвітлює проблеми та зміни в роботі громадського транспорту Києва, стан доріг, організацію дорожнього руху, безпеку пішоходів і пасажирів, а також рішення міських служб у сфері транспорту.

новини Києва транспорт транспортний сообщение електричка електрички громадський транспорт рух транспорту
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

