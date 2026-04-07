У Києві подорожчає вартість проїзду: Кличко дав доручення

Вартість проїзду востаннє переглядалась у 2018 році.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-podorozhaet-stoimost-proezda-klichko-dal-poruchenie-10754957.html Посилання скопійоване

У Києві зросте вартість проїзду

Що відомо:

У Києві переглянуть ціни на проїзд у громадському транспорті

У Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Мер столикі Віталій Кличко вже дав доручення.

Він наголосив на тому, що нині вартість проїзду у Києві найнижча в Україні. Востаннє її переглядали 2018 року. Після цього зросла вартість пального, електроенергії витратних матеріалів, логістики.

відео дня

"За зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці", - пише Кличко.

Також у столиці перерозподілять деякі статті бюджету. Так, наприклад, дотації на транспорт складають 12 мільярдів гривень на рік.

"Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва. Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Як змінювались ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред