Вже з 23 березня: у Тернополі відчутно подорожчає проїзд у автобусах

Учні та студенти й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом.

https://glavred.net/regions/uzhe-s-23-marta-v-ternopole-znachitelno-podorozhaet-proezd-v-avtobusah-10750814.html Посилання скопійоване

Нова вартість проїзду в Тернополі

Коротко:

У Тернополі зміняться тарифи на проїзд

Вартість проїзду зросте вже 23 березня

З 23 березня у Тернополі зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомили у Тернопільській міськраді з посиланням на рішення міськвиконкому.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Зазначається, що вартість проїзду залежатиме від способу оплати:

15 грн - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта Тернополянина";

17 грн - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

20 грн - при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

Варто додати, що учні та студенти й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах, а також матимуть 50% знижки у приватному транспорті.

Також збережено й безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

В міськраді нагадали, що у Тернополі діє єдина вартість проїзду у комунальному та приватному транспорті, а також послуга "Єдиний квиток", яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин.

Тарифи на проїзд - що відомо

Як повідомляв Главред, проїзд у частині приміських автобусів Житомира зріс з 7 березня: на маршрутах №108, №115, №126 та №128 вже з’явилися оголошення про нові тарифи. Пасажири, які користуються транспортом у межах міста, платитимуть 20 гривень замість 15.

Також вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Тепер остаточна ціна квитка становитиме від 19,2 до 22 грн.

Про джерело: Тернопільська міська рада Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред