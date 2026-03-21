Вже з 23 березня: у Тернополі відчутно подорожчає проїзд у автобусах

Коротко:
З 23 березня у Тернополі зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомили у Тернопільській міськраді з посиланням на рішення міськвиконкому.
Зазначається, що вартість проїзду залежатиме від способу оплати:
- 15 грн - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта Тернополянина";
- 17 грн - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;
- 20 грн - при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.
Варто додати, що учні та студенти й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах, а також матимуть 50% знижки у приватному транспорті.
Також збережено й безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.
В міськраді нагадали, що у Тернополі діє єдина вартість проїзду у комунальному та приватному транспорті, а також послуга "Єдиний квиток", яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин.
Тарифи на проїзд - що відомо
Як повідомляв Главред, проїзд у частині приміських автобусів Житомира зріс з 7 березня: на маршрутах №108, №115, №126 та №128 вже з’явилися оголошення про нові тарифи. Пасажири, які користуються транспортом у межах міста, платитимуть 20 гривень замість 15.
Також вартість проїзду в приміських електричках Києва та області зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Тепер остаточна ціна квитка становитиме від 19,2 до 22 грн.
Читайте також:
- Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь
- Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС
- Чого не можна робити вдома у свято 22 березня — прикмети
Про джерело: Тернопільська міська рада
Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.
