У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

Віталій Кірсанов
18 травня 2026, 17:08
Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
Фото: УНІАН

Коротко:

  • Востаннє тарифи в столиці змінювали у 2018 році
  • Передбачені місячні проїзні квитки
  • Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні

У Києві пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА в понеділок, 18 травня.

Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури, а також зменшенням пасажиропотоку.

Востаннє тарифи в столиці змінювали у 2018 році.

Фото: kyivcity.gov.ua

Як зазначається, економічно обґрунтована вартість поїздки у 2026 році може становити 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті.

Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розраховано на основі фактичних витрат за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

Фото: kyivcity.gov.ua

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

  • 1-9 поїздок – 30 грн;
  • 10-19 – 28,90 грн;
  • 20-29 – 27,80 грн;
  • 30-39 – 26,60 грн;
  • 40-49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

  • 46 поїздок – 1 088 грн;
  • 62 поїздки – 1 463 грн;
  • 92 поїздки – 2 156 грн;
  • 124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів та учнів зберігаються пільгові умови, зокрема часткові або повні знижки залежно від періоду навчання.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволить пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

  • на 24 години – 375 грн;
  • на 48 годин – 563 грн;
  • на 72 години – 750 грн.

Проїзд в українському транспорті – що відомо

Як повідомляв Главред, з 23 березня в Тернополі змінили тарифи на проїзд у громадському транспорті. При оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком вартість проїзду становить 20 гривень. При цьому збережено безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

Вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

У квітні мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

"За зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці", - писав Кличко.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити міську скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

