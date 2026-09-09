Метро в Києві працюватиме за новим графіком: коли зміни набудуть чинності

Усі станції метро працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.

https://glavred.net/ukraine/metro-v-kieve-budet-rabotat-po-novomu-grafiku-kogda-novovvedeniya-vstupyat-v-silu-10795340.html Посилання скопійоване

Метро в Києві працюватиме за новим розкладом / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Пасажирів закликають звертати увагу саме на час закриття станції для входу

Режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється

З 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро у зв’язку зі скороченням комендантської години. Усі станції метро працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Наприклад, станції метро, які зараз відкриті для входу до 22:38, з 10 вересня будуть відкриті для входу до 23:38.

відео дня

Водночас пасажирів закликають звертати увагу саме на час закриття станції для входу, а не на розклад руху окремих поїздів.

"Графік роботи складено таким чином, щоб пасажири, які увійшли на станцію до її закриття, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. При цьому режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється", - йдеться в повідомленні.

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

Фото: instagram.com/kyivmetrogram

Київський метрополітен – останні новини

Як зазначав Главред, у разі нових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може зіткнутися з повним зупиненням роботи електротранспорту. Під загрозою опиняються не тільки трамваї та тролейбуси, а й метрополітен у Києві

У київському метрополітені дозволено перевозити різдвяні ялинки, однак за деякі дерева доведеться сплатити додаткову плату та забезпечити упаковку. Про те, як безпечно транспортувати новорічну ялинку в метро, розповіли у столичному метрополітені.

Раніше в київському метро розгорівся скандал навколо бездомної собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила притулок від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.

Вас може зацікавити:

Що відомо про київський метрополітен Київський метрополітен - швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції з трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них курсують 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щодня з 05:30 до 23:00, а також цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред