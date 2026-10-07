Світло вимикатимуть цілу добу: Укренерго попередило про графіки на 8 жовтня

Для всіх споживачів діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги, а для бізнесу - обмеження потужності.

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Відключення світла 8 жовтня / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Bektour, wikimedia.org/divega

Ключові тези:

8 жовтня графіки діятимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень - від 0,5 до 1,5 черги

Причина - наслідки атак РФ на енергооб'єкти

8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Укренерго.

За даними НЕК "Укренерго", для промисловості та бізнесу цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

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В енергокомпанії попередили, що режим може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Точний час відключень за конкретною адресою варто уточнювати в місцевих обленерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Окремо енергетики закликали ощадливо користуватися електроенергією в години, коли живлення відновлюватимуть за графіком.

Чи надовго повертаються графіки - пояснення експерта

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пов'язує нинішні обмеження з пошкодженнями після останніх обстрілів і вважає їх тимчасовим заходом на період ремонтів.

"Графіки відключення світла ввели тому, що виникли проблеми після чергового обстрілу ворога в окремих регіонах", - заявив Рябцев в коментарі УНІАН.

За його оцінкою, формальні показники підготовки до зими не гарантують стійкості енергосистеми. Експерт попереджає, що в разі нових масованих ударів і пошкодження відновлених потужностей проблеми можуть повторитися.

"Якщо оцінювати підготовку за гігаватами, то все добре. Але ці показники ніяким чином не впливають на рівень енергетичної стійкості", - наголошує Рябцев.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв спрогнозував щоденні відключення тривалістю щонайменше 6 годин уже цієї зими. За його словами, найвідчутніші обмеження торкнуться столиці та Київської області, а дефіцит покриватимуть імпортом. Обсяг імпорту електроенергії оцінюють у 2,3 ГВт.

НЕК "Укренерго" запровадила цілодобові графіки в частині регіонів на 7 жовтня. Енергетики попередили, що обмеження стосуватимуться всіх споживачів - від побутових до промислових. На Київщині окремі групи за графіками мали залишатися без електроенергії 8–9 годин.

В "Укренерго" 6 жовтня повернули погодинні відключення з 15:00 до кінця доби. У компанії пояснили, що причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Станом на ранок без світла залишалися споживачі у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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