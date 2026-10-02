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"Схоже на терор": розкрито головну мету ударів РФ по Південному мосту

Олексій Тесля
2 жовтня 2026, 19:10
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Дмитро Беспалов попередив про погіршення транспортної доступності в Києві.
Південний міст
Росія завдає ударів по Південному мосту в Києві / Колаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Важливе із заяв Беспалова:

  • Удари РФ по Південному мосту можуть бути пов’язані з роботою метрополітену
  • Ворог хоче максимально ускладнити життя Києва та підірвати економіку

Експерт з питань транспортних комунікацій Дмитро Беспалов прокоментував удари країни-агресора РФ по Південному мосту в Києві.

Як він підкреслив в інтерв’ю Главреду, вибір ворогом Південного мосту для нанесення по ньому ударів може бути пов’язаний із роботою метрополітену.

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"Тим більше що ми дозволили метро працювати під час "жовтої" повітряної тривоги, а зараз у Києві вона фактично триває більшу частину часу", - зазначив експерт.

Він не виключає, що початковий задум Кремля може полягати в тому, щоб максимально ускладнити життя Києва та підірвати економіку.

"До речі, удари по різних цивільних об’єктах взагалі схожі на терор. Це не виглядає як суто військовий план, спрямований на знищення певних військових можливостей. Вони розуміють, що цей міст і транспортне сполучення між берегами мають величезне значення для економічного, соціального та загалом повсякденного життя Києва. Відповідно, вони можуть намагатися порушити це сполучення", - пояснив аналітик.

При цьому він також пояснив, до чого може призвести погіршення транспортної доступності навіть у мирний час.

"Якщо люди втрачають можливість за розумний час дістатися з однієї точки в іншу, коли поїздка триває не 45 хвилин, як передбачено державними будівельними нормами (ДБН), а півтори, дві, три або чотири години, це насамперед підриває економічну активність. Крім того, це створюватиме величезний психологічний тиск. Уявіть: людина дві-три години проводить у дорозі, а над нею весь цей час літають "Шахеди". Важче психологічний тиск уявити складно. Тому, як на мене, задум саме такий", - додав Беспалов.

Експерт про можливу причину посилення ударів РФ

Радник президента Сергій Бескрестнов пов’язує збільшення кількості атак російських "Шахедів" на західні області України з погіршенням погодних умов. За його оцінкою, туман, хмарність та інші несприятливі фактори можуть ускладнювати роботу українських засобів перехоплення.

Експерт вважає, що така ситуація дає російським безпілотникам додаткові можливості для просування на значну відстань углиб території України.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Бо, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це справді так", - заявив Бескрестнов.

Таким чином, на думку експерта, російська сторона може використовувати складні погодні умови як фактор, здатний знизити ефективність протидії безпілотним атакам.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

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