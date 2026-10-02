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У Києві можуть задіяти пороми та понтони: які мости закривають і коли

Олексій Тесля
2 жовтня 2026, 22:07
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Серед можливих маршрутів розглядають сполучення від Славутича до Поштової площі з подальшою пересадкою на метро.
Що відомо про новий удар по Південному мосту
Стало відомо про нові подробиці ударів по мостах у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У Києві розглядають альтернативні варіанти сполучення через Дніпро
  • У КМДА розкрили подробиці роботи мостів після ударів РФ

У разі серйозного пошкодження мостів у Києві розглядають альтернативні варіанти, повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Як він підкреслив в ефірі "Новини.LIVE", одним із можливих рішень у разі серйозного пошкодження мостів може стати запуск поромних і понтонних переправ.

відео дня

Серед можливих маршрутів розглядають сполучення від Славутича до Поштової площі з подальшою пересадкою на метро.

Серед варіантів реагування - збільшення кількості автобусів, організація реверсивного руху та облаштування велосипедних хабів, щоб люди могли залишити велосипед або самокат після переїзду мосту.

Ще одна пропозиція - запровадити проїзд автомобілів у парні та непарні години залежно від номеру транспортного засобу.

Крейденко заявив, що ще влітку в парламенті відбулася закрита нарада, присвячена стану столичних мостів.

Що кажуть у КМДА

Південний міст у Києві повністю перекрито, а рух по Дарницькому мосту здійснюється без обмежень під час тривог.

Про це на брифінгу заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Очевидно, маємо ситуацію з обстрілами саме Південного мосту, тому на деякий час він буде закритий, але зараз ми не можемо сказати, на який саме час. Це залежить, відповідно, від висновків фахівців", - сказав він.

Пантелєєв зазначив, що завдання влади - забезпечити пересування іншими маршрутами, мостами та мостовими переходами.

Як працюють мости в Києві:

  • Південний міст - повністю перекритий;
  • Міст "Метро" - частково обмежено рух однією смугою у напрямку з лівого на правий берег;
  • Міст Патона - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег;
  • Північний міст - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег;
  • Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег;
  • Дарницький міст - без обмежень. Рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег.

"Маршрути відпрацьовані. Ми використовуємо ті маршрути, які працювали вже тоді, коли метро фактично не курсувало зеленою лінією, коли у нас не було поділу на жовтий і червоний рівні", - заявив Пантелєєв.

Він додав, що здійснюватиметься моніторинг пасажиропотоку та додаватимуться автобуси на діючі маршрути, якщо це буде необхідно.

Експерт назвав можливу причину посилення атак РФ

Радник президента Сергій Бескрестнов пов’язує збільшення кількості російських атак із застосуванням "Шахедів" у західних регіонах України зі зміною погодних умов. На його думку, туман, щільна хмарність та інші атмосферні явища можуть ускладнювати роботу українських засобів перехоплення.

Як вважає експерт, несприятлива погода може створювати для російських безпілотників додаткові можливості для польотів на великі відстані та проникнення вглиб української території.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Адже, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це дійсно так", - заявив Бескрестнов.

Таким чином, за оцінкою експерта, російські військові можуть враховувати погодні умови під час планування атак, оскільки обмежена видимість потенційно знижує можливості українських засобів протидії безпілотникам.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про джерело: Новини.LIVE

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