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В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

Інна Ковенько
9 жовтня 2026, 09:21
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Українців закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону, оскільки ситуація може змінюватися.
Відключення світла 9 жовтня
Відключення світла 9 жовтня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Коротко:

  • У низці областей введені графіки аварійних вимкнень світла
  • Обмеження діють через наслідки російських обстрілів
  • На правому березі Києва, у Бучанському та Вишгородському районах графіки не діють

У пʼятницю, 9 жовтня, через через складну ситуацію в енергосистемі у низці областей України запровадили екстрені відключення світла.

Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Про це повідомляють в Укренерго.

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"Через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в регіонах, де застосували аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону, оскільки ситуація може змінюватися.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!" - наголошують в компанії.

Де на Київщині діють екстрені відключення світла

За інформацією ДТЕК, за командою Укренерго екстрені відключення застосували на правому березі Києва, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

Водночас на лівому березі Києва та в інших районах Київської області продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії.

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють
Генерація елекроенергії / Інфографіка: Главред

В яких містах взимку може бути найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найскладніше буде взимку населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує помірніший варіант, ніж для Харкова. За моделлю, яку він вважає основною, графіки запроваджуватимуть лише тоді, коли навантаження на мережу максимальне.

Відключення світла - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, в Україні 9 жовтня в частині регіонів застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці.

Нагадаємо, увечері 8 жовтня Києві тимчасово зупиняли рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Також зупинили роботу ескалаторів на станціях. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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