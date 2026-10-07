Світла може не бути по 6 годин на день: українців попередили про відключення

Відключення посилюватимуться у ранкові та вечірні години, а дефіцит доведеться закривати імпортом і гідрогенерацією.

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Якими будуть відключення світла взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Взимку світло вимикатимуть щонайменше на 6 годин

Найгірша ситуація - у Києві та прифронтових регіонах

Дефіцит покриватимуть імпортом на 2,3 ГВт

Щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими. Такий прогноз озвучив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.

"За прогнозами, при середньодобовій температурі -10°C і якщо не буде нових суттєвих обстрілів відключення триватимуть у ранкові години на рівні 2-3 черг - до 2 годин, а в вечері до 4 черг одночасно - від 3 до 4 годин", - наголосив він. відео дня

За його словами, найвідчутніше обмеження вдарять по столиці та Київській області, а також по регіонах уздовж лінії фронту - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Окремо Ігнатьєв виділив ситуацію в Києві. Він додав, що без повноцінного живлення лишаються 1100 будинків, під'єднаних до Дарницької ТЕЦ, а повернути станцію до роботи в повному обсязі наразі нереально.

"Найважче місце - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив експерт.

Він також розповів, що можливості для балансування енергосистеми є у гідроенергетики. Наразі водосховища заповнені до проєктного рівня, тож гідроелектростанції можуть збільшувати виробництво в ті години, коли виникатиме найбільший дефіцит електроенергії - передусім вранці та ввечері. Водночас одного цього ресурсу буде недостатньо.

"У першу чергу дефіцит покриватиметься за рахунок імпорту електроенергії обсягом 2,3 ГВт - це приблизно стільки, скільки генерує Південноукраїнська атомна електростанція. Такий об'єм буде доступний у наших партнерів", - каже Ігнатьєв.

За його словами, що дві третини цього обсягу Україна закуповує у Словаччині та Угорщині.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливі масштабні відключення світла взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

За його словами, ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода.

"Я помірний оптиміст. Якщо у нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми досить спокійно переживемо зиму", - наголосив він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в НЕК "Укренерго" заявляли, що 7 жовтня в частині регіонів України відключення електроенергії будуть тривати протягом усієї доби. Обмеження стосуватимуться як промисловості та бізнесу, так і побутових споживачів.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що наступні російські удари можуть привести до того, що у Києві вже в жовтні будуть діяти графіки відключення світла по 14-16 годин на добу.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявляв, що Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку країни-агресора Росії. Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні.

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Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

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