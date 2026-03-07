Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

Киянам рекомендують заздалегідь перевірити, коли можливі перебої за їхньою адресою.

Киянам попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливо:

У Києві можуть вводитися тимчасові обмеження на подачу електроенергії

Звична система відключень за групами застосовуватися не буде

У неділю, 8 березня, в Києві можуть бути введені тимчасові обмеження на подачу електроенергії для населення.

Як повідомили в енергокомпанії ДТЕК, такі заходи пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після недавніх масових ударів Росії.

Цього разу звична система відключень по групах застосовуватися не буде. Для кожного будинку складено окремий графік, тому навіть розташовані поруч будівлі можуть залишатися без електрики в різний час.

/ ДТЕК

Киянам рекомендують заздалегідь перевірити, коли можливі перебої за їхньою адресою. Зробити це можна через офіційні ресурси компанії — на сайті або на її сторінках у Telegram і Viber, щоб заздалегідь спланувати день.

У населених пунктах Київської області схема відключень залишається колишньою. Мешканців регіону просять по можливості економити електроенергію і не перевантажувати мережу.

/ alerts.org.ua

З'явився прогноз щодо ситуації з відключеннями електроенергії

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що з часом графіки відключень світла можуть стати менш жорсткими.

За його словами, на ситуацію поступово впливає зростання сонячної енергетики в країні. Йдеться не тільки про великі сонячні електростанції, а й про невеликі установки на дахах приватних будинків, які все частіше з'являються в різних регіонах.

Депутат зазначив, що цей процес активно розвивається: практично щомісяця в областях запускаються нові, нехай і невеликі, сонячні станції в домогосподарствах. Це, на його думку, поступово допомагає зміцнювати енергетичну систему.

/ Главред

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

