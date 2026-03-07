Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

Олексій Тесля
7 березня 2026, 23:54
Киянам рекомендують заздалегідь перевірити, коли можливі перебої за їхньою адресою.
Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня
Киянам попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливо:

  • У Києві можуть вводитися тимчасові обмеження на подачу електроенергії
  • Звична система відключень за групами застосовуватися не буде

У неділю, 8 березня, в Києві можуть бути введені тимчасові обмеження на подачу електроенергії для населення.

Як повідомили в енергокомпанії ДТЕК, такі заходи пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після недавніх масових ударів Росії.

відео дня

Цього разу звична система відключень по групах застосовуватися не буде. Для кожного будинку складено окремий графік, тому навіть розташовані поруч будівлі можуть залишатися без електрики в різний час.

скріншот
/ ДТЕК

Киянам рекомендують заздалегідь перевірити, коли можливі перебої за їхньою адресою. Зробити це можна через офіційні ресурси компанії — на сайті або на її сторінках у Telegram і Viber, щоб заздалегідь спланувати день.

У населених пунктах Київської області схема відключень залишається колишньою. Мешканців регіону просять по можливості економити електроенергію і не перевантажувати мережу.

скріншот
/ alerts.org.ua

З'явився прогноз щодо ситуації з відключеннями електроенергії

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що з часом графіки відключень світла можуть стати менш жорсткими.

За його словами, на ситуацію поступово впливає зростання сонячної енергетики в країні. Йдеться не тільки про великі сонячні електростанції, а й про невеликі установки на дахах приватних будинків, які все частіше з'являються в різних регіонах.

Депутат зазначив, що цей процес активно розвивається: практично щомісяця в областях запускаються нові, нехай і невеликі, сонячні станції в домогосподарствах. Це, на його думку, поступово допомагає зміцнювати енергетичну систему.

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня
/ Главред

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

22:14Україна
Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

21:43Україна
Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Останні новини

01:14

Астероїд-"вбивця" мчить до Місяця: чи є загроза для Землі та людства

07 березня, субота
23:54

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

23:09

Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагувавВідео

22:53

РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

22:27

Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
22:14

В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

21:50

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу — поради експертів

21:43

Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

21:14

Водіїв із дітьми чекають нові правила: що потрібно знати, щоб не отримати штрафВідео

Реклама
20:29

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

20:16

Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

20:05

Чому китайці не користуються виделками: відповідь вас здивує

19:45

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:42

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

19:23

Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

19:10

Чому Тегеран обстрілює всіх та до кого може дотягнутися: Денисенко назвав причинуПогляд

18:24

У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

18:21

"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФВідео

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

Реклама
17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

15:55

Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

15:54

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

15:50

Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

15:39

"Давня мрія Росії": дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в ІраніВідео

15:24

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центрВідео

15:06

Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

14:41

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

14:35

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

Реклама
14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти