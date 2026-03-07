Рус
Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

Марія Николишин
7 березня 2026, 20:16
Стубб додав, що Росія також отримає свою вигоду від конфлікту на Близькому Сході.
Ситуація на Близькому Сході може бути вигідною для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Конфлікт на Близькому Сході завадить співпрацювати Росії та Ірану
  • Це може бути вигідним для України
  • Також це може створити можливості для дипломатії щодо України

Конфлікт на Близькому Сході може завадити країні-агресору Росії співпрацювати з Іраном у військовому плані. Потенційно це може бути вигідним для України. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю під час державного візиту до Індії, передає Bloomberg.

За його словами, Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості.

Він також додав, що зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України, забезпечивши "простір для переговірників".

Однак Стубб наголосив, що Росія, яка є великим виробником та експортером сирої нафти, теж отримає свою вигоду.

"Зростання цін на нафту по суті, годуватиме російську військову машину", - підкреслив він.

Чи допоможе Росії конфлікт на Близькому Сході

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що військова кампанія США проти Ірану та можливе зростання цін на нафту не розв‘яжуть економічних проблем Росії.

За його словами, навіть при тимчасових стрибках вартості енергоресурсів Москва навряд чи отримає значні надприбутки.

"Таким ціновим сплеском Росія своїх проблем не розв‘яже", - наголосив він.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану. Зокрема, розглядаються варіанти повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

Також відомо, що Трамп у приватних обговореннях виявляв інтерес до можливого розміщення американських сухопутних військ на території Ірану.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив, що НАТО не залучене до спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану, однак серед країн-членів Альянсу переважає підтримка дій, спрямованих на стримування ядерних і ракетних можливостей цієї держави.

Про персону: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
