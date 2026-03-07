Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагував

Коротко:
- Що зробила Лорак
- Як відреагував Кіркоров
Колись українська співачка, а зараз зрадниця України Ані Лорак, яка буквально днями зробила цинічну заяву щодо своєї участі на Євробаченні і заслуг путініста Філіпа Кіркорова, тут же публічно принизила свого "героя".
Так, Лорак виступила зі своїм новим шоу в терористичній Москві. Стоячи на сцені і намагаючись зібрати овації, Лорак показово ігнорувала Кіркорова, який вийшов з букетом до неї на сцену.
На відео видно, як Кіркоров стоїть поруч зі співачкою, чекаючи, поки та нарешті помітить артиста. Лорак, явно бачачи Кіркорова, демонстративно не реагує на нього і проходить вперед, ближче до сцени.
Кіркоров навіть нахиляється і заглядає в обличчя зрадниці, але та старанно продовжує ігнорувати путініста. На відео почали жартувати.
"Це я ігнорую повідомлення в робочі чати", "Шанс не помітити Філіпа Кіркорова поруч малий, але ніколи не дорівнює нулю", - пишуть про поведінку Лорак фоловери.
Кіркоров старанно зробив вигляд, що нічого не сталося. Він терпляче чекав осторонь, поки "велика зірка" зглянеться до того, щоб отримати букет.
Як Лорак принизила Кіркорова:
Главред раніше писав про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, поділилася інформацією про свій прощальний вечір.
Раніше також Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, вже може тільки мріяти про великі концерти.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
