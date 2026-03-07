Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагував

Співачка Ані Лорак "зловила зірку" і сильно принизила свого друга Кіркорова.

https://glavred.net/starnews/lorak-publichno-unizila-kirkorova-pryamo-na-svoem-koncerte-kak-on-otreagiroval-10747043.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров на власні очі побачив зіркову хворобу Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Ані Лорак

Колись українська співачка, а зараз зрадниця України Ані Лорак, яка буквально днями зробила цинічну заяву щодо своєї участі на Євробаченні і заслуг путініста Філіпа Кіркорова, тут же публічно принизила свого "героя".

Так, Лорак виступила зі своїм новим шоу в терористичній Москві. Стоячи на сцені і намагаючись зібрати овації, Лорак показово ігнорувала Кіркорова, який вийшов з букетом до неї на сцену.

Лорак принизила Кіркорова / Скріншот відео

На відео видно, як Кіркоров стоїть поруч зі співачкою, чекаючи, поки та нарешті помітить артиста. Лорак, явно бачачи Кіркорова, демонстративно не реагує на нього і проходить вперед, ближче до сцени.

Лорак принизила Кіркорова / Скріншот відео

Кіркоров навіть нахиляється і заглядає в обличчя зрадниці, але та старанно продовжує ігнорувати путініста. На відео почали жартувати.

Лорак принизила Кіркорова / Скріншот відео

"Це я ігнорую повідомлення в робочі чати", "Шанс не помітити Філіпа Кіркорова поруч малий, але ніколи не дорівнює нулю", - пишуть про поведінку Лорак фоловери.

Кіркоров старанно зробив вигляд, що нічого не сталося. Він терпляче чекав осторонь, поки "велика зірка" зглянеться до того, щоб отримати букет.

Як Лорак принизила Кіркорова:

Кіркоров і Лорак / Скріншот

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

