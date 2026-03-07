РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

Війська РФ окупували Сопич, а також просунулися поблизу Поповки, Високого, в Комарівці Сумської області.

ЗСУ відбивають атаки РФ

РФ окупувала населений пункт на Сумщині

Ворог просунувся в Сумській області

Російські окупаційні війська захопили населений пункт у Сумській області, а також просунулися на інших напрямках.

Про це йдеться в повідомленні OSINT-проекту DeepState. При цьому ресурс також публікує відповідні карти.

Зазначається, що війська РФ окупували Сопич, а також просунулися поблизу Поповки, Високого, в Комарівці Сумської області.

"Ворог просунувся поблизу Поповки, Високого, в Комарівці і окупував Сопич", – йдеться в повідомленні в Telegram DeepState.

Подробиці окупації Сопича на Сумщині

Військові країни-агресора Росії вивезли 19 жителів села Сопич Есманської громади Сумської області. Раніше ці люди відмовилися залишати населений пункт під час евакуації.

Про те, що сталося, стало відомо після того, як російські пропагандистські телеканали показали інтерв'ю з жителями Сумської області.

Ситуація на Сумщині: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон у Сумській області і зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області і увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

