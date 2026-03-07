Рус
В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

Марія Николишин
7 березня 2026, 22:14
Нардеп каже, що Україні потрібно шукати можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів.
В Україні можливий дефіцит бензину / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви нардепа:

  • Видобуток нафти на Близькому Сході може скоротитися
  • Це призведе до зменшення виробництва пального
  • Дефіцит бензину в Україні може виникнути вже у квітні

Через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити. Через це буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту. Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З посиланням на аналітиків провідного американського банку JPMorgan Chase & Co він зауважив, що після блокування Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході триватиме щонайбільше 25 днів, після чого його доведеться скоротити.

відео дня

"На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз потрібно вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах.

"Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для Сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної", - додав нардеп.

Крім того, Гетманцев вважає необхідними консультації уряду з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

"Завдання — запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні", - підсумував він.

Що надалі впливатиме на вартість палива

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін заявляв, що підвищення цін на пальне спричинене бойовими діями на Близькому Сході, і від їхньої інтенсивності залежатиме подальша динаміка цін.

"Зростання цін — це проблема не лише України, а й усього світу. І важливо, що в США також відчутне подорожчання, а напередодні виборів для Трампа це політично чутливе питання. Тому, очевидно, будуть певні кроки у відповідь", - зауважив він.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин - останні новини

Як повідомляв Главред, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що ціни на пальне в Україні продовжать зростати, особливо на дизель.

Дмитро Льоушкін також заявляв, що вартість пального навряд чи повернеться до колишніх цін — 64-65 грн. За його словами, ціни теоретично можуть відкотитися лише до 70 грн.

Крім того, за негативного сценарію ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.Все буде залежати від того, як швидко ситуація деескалується.

Читайте також:

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

нафта бензин Данило Гетманцев ціни на нафту ціна бензина новини України
