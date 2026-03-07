Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

Співачка Седокова виступає тепер у міні-барах, у деяких з них навіть не потрібен квиток.

https://glavred.net/starnews/sedokova-poshla-pet-besplatno-po-baram-upala-nizhe-plintusa-10747031.html Посилання скопійоване

Анна Седокова все менше схожа на зірку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Коротко:

Де тепер виступає Седокова

Що потрібно зробити, щоб потрапити на "концерт"

Співачка-мовчазна Анна Седокова, яка може постати перед судом у справі про спадщину її покійного колишнього чоловіка Яніса Тімми, вже може тільки мріяти про великі концерти.

Як пишуть російські пропагандисти, рівень Седокової тепер - навіть не бари, а міні-бари. "Поки одні артисти збирають стадіони, Анна вибирає майданчики скромніші. Співачка відправляється в гастрольний міні-тур по барах", - пишуть РосЗМІ.

відео дня

Седоковій залишається мріяти про зали / Фото Instagram/annasedokova

За їхньою інформацією, запроданка Седокова виступить у Рязані в закладі російського співака Сергія Жукова. Ціни на квитки стартують від 2400 рублів (1200 гривень) і доходять до 70 тисяч (35 000 грн) за VIP-столи. За підрахунками пропагандистських ЗМІ, організатори можуть заробити на концерті понад 400 тисяч рублів (близько 200 000 гривень).

Седокові скоро ніде буде співати / Фото Instagram/annasedokova

Після цього співачка заїде і в Ростов — там виступ також пройде в невеликому барі. Причому потрапити на концерт можна навіть без окремого квитка: достатньо забронювати столик.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Главред раніше писав про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, поділилася інформацією про свій прощальний вечір.

Раніше також російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, здивував своїх російських шанувальників невпізнанним зовнішнім виглядом.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анна Седокова Анна Седокова - українська поп-співачка. Здобула популярність у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила до "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Залишивши групу в 2004 році, Седокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред