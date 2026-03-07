Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

Олексій Тесля
7 березня 2026, 20:29
Реалізації одного сценарію бояться в країні-агресорі Росії, вважає Михайло Гончар.
Путін, нафта
Один сценарій може завалити РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Важливе із заяв Гончара:

  • Реалізації одного сценарію бояться в країні-агресорі Росії
  • Російська економіка насамперед базується на нафтових доходах

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував питання про те, що обвал цін на нафту, який неминуче відбудеться після нинішньої військової кампанії проти Ірану, може "завалити" Росію.

"Так, звичайно. Адже російська економіка насамперед базується на нафтових доходах", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Разом з тим експерт переконаний у тому, що реалізації саме цього сценарію і бояться в країні-агресорі Росії.

"Звичайно, російські пропагандисти зараз радіють підвищенню цін на нафту, але ті росіяни, які бачать картину більш панорамно, розуміють, що згодом все може статися далеко не так, як хотілося б", - додав Гончар.

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" і експерт з міжнародної енергетики Михайло Гончар зазначав, що збереження цін на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу може тимчасово підтримати економіку Росії. Однак, за його словами, це не вирішить її системних проблем.

Експерт пояснив, що якщо після поточної кризи вартість нафти знову знизиться до колишніх показників, то нинішнє зростання цін стане для російської економіки лише короткочасною підтримкою. У такому випадку серйозні економічні труднощі можуть просто відкластися — приблизно до кінця року або трохи пізніше.

Операція США та Ізраїлю в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Раніше експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато - це залежить від того, скільки це триватиме.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Гончар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:45Світ
"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФ

"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФ

18:21Війна
Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

17:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Останні новини

21:14

Водіїв із дітьми чекають нові правила: що потрібно знати, щоб не отримати штраф

20:29

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

20:16

Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

20:05

Чому китайці не користуються виделками: відповідь вас здивує

19:45

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
19:42

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

19:23

Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

19:10

Чому Тегеран обстрілює всіх та до кого може дотягнутися: Денисенко назвав причинуПогляд

18:24

У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

Реклама
18:21

"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФВідео

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

Реклама
16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

15:55

Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

15:54

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

15:50

Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

15:39

"Давня мрія Росії": дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в ІраніВідео

15:24

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центрВідео

15:06

Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

14:41

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

14:35

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

Реклама
12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти