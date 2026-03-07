Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

Реалізації одного сценарію бояться в країні-агресорі Росії, вважає Михайло Гончар.

Один сценарій може завалити РФ

Важливе із заяв Гончара:

Реалізації одного сценарію бояться в країні-агресорі Росії

Російська економіка насамперед базується на нафтових доходах

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував питання про те, що обвал цін на нафту, який неминуче відбудеться після нинішньої військової кампанії проти Ірану, може "завалити" Росію.

"Так, звичайно. Адже російська економіка насамперед базується на нафтових доходах", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт переконаний у тому, що реалізації саме цього сценарію і бояться в країні-агресорі Росії.

"Звичайно, російські пропагандисти зараз радіють підвищенню цін на нафту, але ті росіяни, які бачать картину більш панорамно, розуміють, що згодом все може статися далеко не так, як хотілося б", - додав Гончар.

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" і експерт з міжнародної енергетики Михайло Гончар зазначав, що збереження цін на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу може тимчасово підтримати економіку Росії. Однак, за його словами, це не вирішить її системних проблем.

Експерт пояснив, що якщо після поточної кризи вартість нафти знову знизиться до колишніх показників, то нинішнє зростання цін стане для російської економіки лише короткочасною підтримкою. У такому випадку серйозні економічні труднощі можуть просто відкластися — приблизно до кінця року або трохи пізніше.

Операція США та Ізраїлю в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Раніше експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато - це залежить від того, скільки це триватиме.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

