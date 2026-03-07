Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

Головне:
- Є інформація про російську допомогу іранському режиму
- Російський та іранський режими вбивають в Європі та на Близькому Сході
Захист і в Україні, і на Близькому Сході має бути скоординованим, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я дякую кожному лідеру, всім країнам, які пам'ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану і потреба в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні", - підкреслив він.
Глава держави додав, що зараз також є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в "шахедах", які застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні.
"Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов'язані один з одним, а існують завдяки один одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, в Європі, і там, на Близькому Сході", – підкреслив Зеленський.
"Саме тому і захист повинен бути скоординованим. Життя в Європі, життя на Близькому Сході заслуговують однаково ефективного захисту. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахідів". Цілком справедливо розраховуємо, що і нашому захисту буде надаватися відповідна допомога і що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але і за спроби масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", – резюмував президент.
Колишній глава МЗС України та експерт з міжнародних питань Володимир Огризко вважає, що Москва навряд чи зможе надати Ірану реальну підтримку в разі можливої операції з боку США. За його словами, Росія сама потребує значних ресурсів для захисту власної території.
Він зазначив, що передача Ірану істотної військової допомоги могла б послабити безпеку самої Росії. Тому ймовірність того, що Москва піде на такий крок, дипломат оцінює як вкрай низьку.
Експерт також припустив, що в разі ескалації Іран може залишитися фактично без серйозної зовнішньої підтримки. На його думку, можливі удари з боку США можуть виявитися дуже потужними і призвести до масштабних руйнувань.
Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.
Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.
Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.
Про персону: Володимир Огризко
Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
