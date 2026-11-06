У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

Росія атакувала Київ щонайменше 6 балістичними ракетами, повідомили у ЗСУ.

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Росія завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, Генштаб ЗСУ

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У Києві пролунали потужні вибухи

РФ атакувала Київ 6 балістичними ракетами

У Києві пролунали потужні вибухи в п’ятницю ввечері, 6 листопада, після попередження про ракетну загрозу.

Про запуски балістичних ракет РФ по Україні повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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У повідомленні військових зазначалося, що країна-агресор РФ атакувала Київ щонайменше 6 балістичними ракетами.

Після цього в столиці пролунало одразу кілька потужних вибухів. За деякими даними, ворог також міг атакувати об’єкти в Київській області.

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За повідомленням місцевих ресурсів, метою РФ могла бути підстанція у районі Броварів Київської області.

Нова серія вибухів

Пізніше вночі ворог розпочав повторну серію балістичних ударів по Києву та області.

За даними Повітряних сил, окрім столиці РФ атакувала також столичний регіон.

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Повітряний удар по Києву підтвердив мер міста Віталій Кличко. За його словами, під ударом опинилися об'єкти інфраструктури у місті та області.

"Вибухи у передмісті Києва. Ворог є балістикою щодо об'єктів інфраструктури", - написав Кличко.

За даними моніторингових ресурсів, всього ворог міг використати для удару по Києву кілька десятків ракет.

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Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок удару РФ постраждав житловий будинок у Солом'янському районі.

"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Кличко, за іншою адресою у житловому п'ятиповерховому будинку вибуховою хвилею вібило вікна.

"Також за іншою адресою пошкоджено скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, у 5-поверховому житловому будинку", – повідомив він.

Подробиці удару РФ

Двоє цивільних осіб зазнали поранень та гострої реакції на стрес унаслідок ворожої атаки ударних безпілотників у Броварському районі Київської області, де також спалахнула пожежа в приватному житловому будинку, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко у п'ятницю.

"Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі постраждали двоє людей. Виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні", – написав Ткаченко.

На місцях влучань і падіння уламків дронів працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики та інші оперативні служби для ліквідації наслідків обстрілу й надання допомоги постраждалим.

Модернізований дрон РФ: що відомо про нові можливості

За інформацією Головного управління розвідки України, російські військові почали використовувати вдосконалену модифікацію безпілотника Гербера-2. Заявлена ​​дальність польоту апарату досягає 1200 кілометрів, а корисне навантаження може містити бойову частину вагою до 25 кг.

Однією з головних змін конструкції став паливний бак збільшеного обсягу, завдяки якому розробникам вдалося підвищити тривалість та дальність польоту безпілотника.

В українській розвідці вважають, що подібне удосконалення може суттєво розширити територію застосування апарату потенційно виходячи за межі України.

У ГУР також нагадали про виявлення безпілотника з бойовою частиною у середині вересня на узбережжі Балтійського моря у Польщі. За даними відомства, йшлося саме про модифіковану версію "Гербери-2".

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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