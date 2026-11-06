Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

Олексій Тесля
6 листопада 2026, 23:18оновлено 7 листопада, 02:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія атакувала Київ щонайменше 6 балістичними ракетами, повідомили у ЗСУ.
Росія завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • У Києві пролунали потужні вибухи
  • РФ атакувала Київ 6 балістичними ракетами

У Києві пролунали потужні вибухи в п’ятницю ввечері, 6 листопада, після попередження про ракетну загрозу.

Про запуски балістичних ракет РФ по Україні повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

У повідомленні військових зазначалося, що країна-агресор РФ атакувала Київ щонайменше 6 балістичними ракетами.

Після цього в столиці пролунало одразу кілька потужних вибухів. За деякими даними, ворог також міг атакувати об’єкти в Київській області.

Screenshot
/ Скриншот

За повідомленням місцевих ресурсів, метою РФ могла бути підстанція у районі Броварів Київської області.

Нова серія вибухів

Пізніше вночі ворог розпочав повторну серію балістичних ударів по Києву та області.

За даними Повітряних сил, окрім столиці РФ атакувала також столичний регіон.

Screenshot
/ Скриншот

Повітряний удар по Києву підтвердив мер міста Віталій Кличко. За його словами, під ударом опинилися об'єкти інфраструктури у місті та області.

"Вибухи у передмісті Києва. Ворог є балістикою щодо об'єктів інфраструктури", - написав Кличко.

За даними моніторингових ресурсів, всього ворог міг використати для удару по Києву кілька десятків ракет.

У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою
/ Скриншот

Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок удару РФ постраждав житловий будинок у Солом'янському районі.

"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Кличко, за іншою адресою у житловому п'ятиповерховому будинку вибуховою хвилею вібило вікна.

"Також за іншою адресою пошкоджено скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, у 5-поверховому житловому будинку", – повідомив він.

Подробиці удару РФ

Двоє цивільних осіб зазнали поранень та гострої реакції на стрес унаслідок ворожої атаки ударних безпілотників у Броварському районі Київської області, де також спалахнула пожежа в приватному житловому будинку, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко у п'ятницю.

"Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі постраждали двоє людей. Виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні", – написав Ткаченко.

На місцях влучань і падіння уламків дронів працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики та інші оперативні служби для ліквідації наслідків обстрілу й надання допомоги постраждалим.

Модернізований дрон РФ: що відомо про нові можливості

За інформацією Головного управління розвідки України, російські військові почали використовувати вдосконалену модифікацію безпілотника Гербера-2. Заявлена ​​дальність польоту апарату досягає 1200 кілометрів, а корисне навантаження може містити бойову частину вагою до 25 кг.

Однією з головних змін конструкції став паливний бак збільшеного обсягу, завдяки якому розробникам вдалося підвищити тривалість та дальність польоту безпілотника.

В українській розвідці вважають, що подібне удосконалення може суттєво розширити територію застосування апарату потенційно виходячи за межі України.

У ГУР також нагадали про виявлення безпілотника з бойовою частиною у середині вересня на узбережжі Балтійського моря у Польщі. За даними відомства, йшлося саме про модифіковану версію "Гербери-2".

С-400
/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Вибух у Києві ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це небезпечно": Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа

"Це небезпечно": Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа

23:47Політика
У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

23:18Регіони
РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав цілі ворога

РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав цілі ворога

21:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Останні новини

02:25

Земля стрімко втрачає захист: вчені б’ють на сполох через тривожну аномалію

01:05

Секрет ідеально чистої раковини: простий прийом проти стійкого брудуВідео

00:13

Конденсат миттєво зникне: домашня хитрість для вікон без зайвих витратВідео

06 листопада, п'ятниця
23:47

"Це небезпечно": Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа

23:18

У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
22:45

Життя почне налагоджуватися: три знаки китайського зодіаку входять в період удачі

22:11

Одна функція в Windows 11 уповільнює роботу комп’ютера: що можна вимкнути

21:51

Не лише для перельотів: навіщо насправді вмикати режим польоту на смартфоні

21:43

Банани залишуться свіжими набагато довше: про просту хитрість мало хто знаєВідео

Реклама
21:35

РФ готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав цілі ворога

21:18

Угода Трампа щодо України може розв'язати руки Путіну - CNN

21:17

Чорна п’ятниця 2026: які комп’ютери справді варто купувати на знижках і як розпізнати фейкову акцію новини компанії

20:55

Нова база для ударів по Україні: десятки БПЛА РФ готують до масованих атакФото

20:51

Удача сама знаходить їх: три знаки зодіаку, для яких настав особливий період

20:49

Путін висуває нові територіальні вимоги до України: йдеться не лише про Донбас - FT

20:42

Як утеплити вікна без зайвих витрат - допоможе річ, яка є майже в кожному домі

20:37

Трамп може піти на нові поступки Путіну: у NYT розкрили деталі

20:25

Звичайну фольгу кладуть у морозильник не просто так — у чому хитрість

20:01

Навіщо в листопаді розміщують рис біля входу — що він символізує

19:50

Не варто спалювати опале листя: як перетворити його на "чорне золото" для городу

Реклама
19:47

Ґудзики з бабусиної скриньки можуть коштувати цілого статку: розкрито таємний знак

19:44

"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

19:42

Навіщо кладуть брудні кухонні рушники в мікрохвильовку — незвичний метод

19:26

Чайно-гібридні троянди не вимерзнуть: як захистити кущі від сильних морозів

19:14

Як захистити техніку від перепадів напруги — пристрій для домашньої мережі

19:10

Технофашисти Венса і Маска вигідні Кремлю: Ейдман про розкол республіканцівПогляд

18:51

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

18:51

Дві схожі рослини, але зовсім різні плоди: яку айву посадити на ділянціВідео

18:44

Павуки бояться різких запахів — які аромати допомагають їх відлякати

18:42

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

18:41

Світло вимикатимуть не всім: "Укренерго" попередило про обмеження 7 листопада

18:22

Чорна, біла чи червона нитка на руці — про що говорить її колір

18:21

Трамп анонсував "масштабну угоду" щодо України: у Кремлі вперше відреагували

18:13

Що насправді означає літера E на механічній коробці передач: відповідь здивує багатьох

17:54

Коробка передач подає сигнал перед поломкою - багато водіїв його ігнорують

17:45

Білий рушник на дзеркалі авто: який сигнал подає водій іншим учасникам руху

17:36

Як обрати стильний і теплий пуховик: 7 порад стилістки на зиму 2027Відео

17:35

Понад 13 млн контактів щодня: як українці дивилися марафон "Єдині новини" у жовтні та які історії відгукнулися найбільше

17:30

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:24

Гороскоп на тиждень 9–15 листопада: Тельцям — вибір, Рибам — нові шанси

Реклама
17:15

Садівникам радять просвердлити отвір у пні і накрити - для чого

17:05

Традиційний ламінат втрачає популярність: на яку альтернативу масово переходять поляки

17:00

Не оцет і не лимон: що додати до борщу для насиченого червоного кольору

16:47

Росія готує удар по Києву і ще трьох областях: монітори попередили про загрозу

16:39

Железняк, Шабунін і Ткач намагаються впливати на кадрові рішення держави, – Загородній

16:37

Чому не можна заливати каву окропом: один простий крок зробить її смачнішоюВідео

16:36

Навіщо кидати запалений сірник в унітаз: несподівана причина старого трюку

16:11

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

16:07

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

15:47

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти