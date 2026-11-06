У Києві пролунала серія вибухів: що відомо про удар РФ балістикою

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- У Києві пролунали потужні вибухи
- РФ атакувала Київ 6 балістичними ракетами
У Києві пролунали потужні вибухи в п’ятницю ввечері, 6 листопада, після попередження про ракетну загрозу.
Про запуски балістичних ракет РФ по Україні повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У повідомленні військових зазначалося, що країна-агресор РФ атакувала Київ щонайменше 6 балістичними ракетами.
Після цього в столиці пролунало одразу кілька потужних вибухів. За деякими даними, ворог також міг атакувати об’єкти в Київській області.
За повідомленням місцевих ресурсів, метою РФ могла бути підстанція у районі Броварів Київської області.
Нова серія вибухів
Пізніше вночі ворог розпочав повторну серію балістичних ударів по Києву та області.
За даними Повітряних сил, окрім столиці РФ атакувала також столичний регіон.
Повітряний удар по Києву підтвердив мер міста Віталій Кличко. За його словами, під ударом опинилися об'єкти інфраструктури у місті та області.
"Вибухи у передмісті Києва. Ворог є балістикою щодо об'єктів інфраструктури", - написав Кличко.
За даними моніторингових ресурсів, всього ворог міг використати для удару по Києву кілька десятків ракет.
Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок удару РФ постраждав житловий будинок у Солом'янському районі.
"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Як уточнив Кличко, за іншою адресою у житловому п'ятиповерховому будинку вибуховою хвилею вібило вікна.
"Також за іншою адресою пошкоджено скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, у 5-поверховому житловому будинку", – повідомив він.
Подробиці удару РФ
Двоє цивільних осіб зазнали поранень та гострої реакції на стрес унаслідок ворожої атаки ударних безпілотників у Броварському районі Київської області, де також спалахнула пожежа в приватному житловому будинку, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко у п'ятницю.
"Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі постраждали двоє людей. Виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні", – написав Ткаченко.
На місцях влучань і падіння уламків дронів працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики та інші оперативні служби для ліквідації наслідків обстрілу й надання допомоги постраждалим.
Модернізований дрон РФ: що відомо про нові можливості
За інформацією Головного управління розвідки України, російські військові почали використовувати вдосконалену модифікацію безпілотника Гербера-2. Заявлена дальність польоту апарату досягає 1200 кілометрів, а корисне навантаження може містити бойову частину вагою до 25 кг.
Однією з головних змін конструкції став паливний бак збільшеного обсягу, завдяки якому розробникам вдалося підвищити тривалість та дальність польоту безпілотника.
В українській розвідці вважають, що подібне удосконалення може суттєво розширити територію застосування апарату потенційно виходячи за межі України.
У ГУР також нагадали про виявлення безпілотника з бойовою частиною у середині вересня на узбережжі Балтійського моря у Польщі. За даними відомства, йшлося саме про модифіковану версію "Гербери-2".
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.
Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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