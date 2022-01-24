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Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

24 січня 2022, 15:26

На засіданні обговорюватимуться питання забезпечення безпеки держави.

Володимир Зеленський
Зеленський проведе засідання РНБО, на якому розглянуть зовнішні загрози та ситуацію в економіці, енергетиці і з коронавірусом / Офіс президента

У понеділок, 24 січня, о 17:00 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться на тлі ситуації з загрозою військового вторгнення Росії в Україну. Обговорюватимуться питання забезпечення національної безпеки, ескалації біля державних кордонів і ситуація з економікою.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на РНБО, на засіданні повинні обговорити питання заходів, спрямованих на захист національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарійТакож обговорюватимуться питання поточної ситуації в економіці, енергетиці, боротьби з коронавірусною інфекцією та інші теми порядку денного.

О 18:30 за підсумками засідання має відбутися брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що інформацію про можливе військовому вторгненні Росії в Україну нагнітають, а загроза російської інтервенції не стала вищою, ніж була раніше. Він закликав українців не панікувати. Однак гарант підкреслив, що країна повинна бути підготовленою до оборони.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації США з посиланням на американську розвідку раніше заявили, що Росія може готувати сценарій з нападом на бойовиків "ЛДНР" на Донбасі "під чужим прапором", щоб отримати привід для повномасштабного військового наступу на Україну.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували відомості, згідно з якими Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів. Росіяни зосередили вже понад 127 тисяч військових. В оборонному відомстві не виключать, що Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічної важливості.

В Кремлі заявили, що війська Росії знаходяться в прикордонних з Україною районах у зв'язку з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва називає це "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що військова атака на Україну призведе до небувалих санкцій щодо Москви. Він попередив про можливу заборону для російських банків на роботу з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що заяви США про плани щодо нових санкцій проти Росії можуть призвести до нібито намірів Києва на цьому тлі запустити сценарій щодо силового звільнення окупованого Донбасу.

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