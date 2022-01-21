"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги Москви

Росія не повинна диктувати НАТО свої умови і погрожувати Україні військовим вторгненням - Альянс / УНІАН

Відповідь НАТО на вимоги Росії є незмінною: питання дислокації військ Північноатлантичного альянсу не є предметом обговорення. Російську державу не повинно цікавити, де і з якою метою військово-політичний блок Заходу розміщує військові підрозділи на своїй території. Реальна червона лінія - це не вимоги Москви, а загрози військовим вторгненням сусідній суверенній державі (Вочевидь, мова йде про Україну, - ред.). Про це заявив заступник секретаря Альянсу Мірча Джоане.

У інтерв'ю Digi24 він, відповідаючи на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який виступив з вимогою щодо виведення військ колективного блоку безпеки Заходу з Румунії та Болгарії, сказав, що розміщення військ НАТО на своїй території Москвою обговориватися не повинно.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії"Наша відповідь була і залишається чіткою і прозорою: питання розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, де і в якій конфігурації, залежно від потреб безпеки, ми розміщуємо нашу військову силу – це не справа Російської Федерації, так само, як ми не вказуємо Російській Федерації, де розміщувати або не розміщувати власні сили на своїй території", - зазначив він.

Також він додав, що справжня червона риса – це не вимоги Росії щодо безпеки, а загрози військовим вторгненням сусідній суверенній і незалежній державі.

"Ми кажемо Російській Федерації, що це абсолютний анахронізм, і це повернення до складних періодів європейської історії - що можна загрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі, суверенній, незалежній і демократичній", - підкреслив Мірча Джоане.

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Дивіться відео ТСН - РФ продовжує рух військ поблизу кордонів України

Загроза військового вторгнення Росії на територію України

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що за даними американської розвідки Росія може піти на провокацію на Донбасі за декілька тижнів до військового вторгнення в Україну. Можливий план Москви передбачає атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати ситуацію як привід для атаки на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів української держави зосереджено вже понад 127 тисяч російських військ. Як вважають у відомстві, Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що російські війська неподалік від кордонів України розташовуються через нібито складну ситуацію в регіоні і дії Північноатлантичного альянсу. У Кремлі вважають такі дії "запобіжними заходами".

Господар Білого дому Джо Байден попередив главу Кремля Володимира Путіна про те, що Росія зіткнеться з дуже серйозними санкціями, якщо піде в атаку на Україну. За його словами, тоді російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що такі заяви з Вашингтона можуть призвести до "громадянської війни" в Україні. Мовляв, на цьому тлі "гарячі голови" в керівництві у Києві можуть піти на запуск сценарію силового звільнення окупованого Донбасу.

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