УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги Москви

21 січня 2022, 19:12

Справжня червона лінія - це загроза військовим вторгненням сусідній суверенній державі, сказав Мірча Джоане.

НАТО
Росія не повинна диктувати НАТО свої умови і погрожувати Україні військовим вторгненням - Альянс / УНІАН

Відповідь НАТО на вимоги Росії є незмінною: питання дислокації військ Північноатлантичного альянсу не є предметом обговорення. Російську державу не повинно цікавити, де і з якою метою військово-політичний блок Заходу розміщує військові підрозділи на своїй території. Реальна червона лінія - це не вимоги Москви, а загрози військовим вторгненням сусідній суверенній державі (Вочевидь, мова йде про Україну, - ред.). Про це заявив заступник секретаря Альянсу Мірча Джоане.

У інтерв'ю Digi24 він, відповідаючи на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який виступив з вимогою щодо виведення військ колективного блоку безпеки Заходу з Румунії та Болгарії, сказав, що розміщення військ НАТО на своїй території Москвою обговориватися не повинно.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії"Наша відповідь була і залишається чіткою і прозорою: питання розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, де і в якій конфігурації, залежно від потреб безпеки, ми розміщуємо нашу військову силу – це не справа Російської Федерації, так само, як ми не вказуємо Російській Федерації, де розміщувати або не розміщувати власні сили на своїй території", - зазначив він.

Також він додав, що справжня червона риса – це не вимоги Росії щодо безпеки, а загрози військовим вторгненням сусідній суверенній і незалежній державі.

"Ми кажемо Російській Федерації, що це абсолютний анахронізм, і це повернення до складних періодів європейської історії - що можна загрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі, суверенній, незалежній і демократичній", - підкреслив Мірча Джоане.

Реклама

Дивіться відео ТСН - РФ продовжує рух військ поблизу кордонів України

Загроза військового вторгнення Росії на територію України

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що за даними американської розвідки Росія може піти на провокацію на Донбасі за декілька тижнів до військового вторгнення в Україну. Можливий план Москви передбачає атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати ситуацію як привід для атаки на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів української держави зосереджено вже понад 127 тисяч російських військ. Як вважають у відомстві, Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що російські війська неподалік від кордонів України розташовуються через нібито складну ситуацію в регіоні і дії Північноатлантичного альянсу. У Кремлі вважають такі дії "запобіжними заходами".

Господар Білого дому Джо Байден попередив главу Кремля Володимира Путіна про те, що Росія зіткнеться з дуже серйозними санкціями, якщо піде в атаку на Україну. За його словами, тоді російським банкам заборонять працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що такі заяви з Вашингтона можуть призвести до "громадянської війни" в Україні. Мовляв, на цьому тлі "гарячі голови" в керівництві у Києві можуть піти на запуск сценарію силового звільнення окупованого Донбасу.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги Москви». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеНайгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серце Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги Гроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопуГроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопу Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоНайсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидко Гороскоп Таро для Тельців на лютий 2022: сплеск емоцій, крутий поворот і щастя в кінціГороскоп Таро для Тельців на лютий 2022: сплеск емоцій, крутий поворот і щастя в кінці
20:14

Першим на Мадані був убитий не Нігоян - ДБР

19:58

Ірина Білик показала батька свого сина - фото

19:55

Можливий напад Росії: країни Балтії поставлять Україні зброю

19:33

Поставки зброї в Україну: схему вибудуваноПогляд

19:18

У Леді Гаги був секс з Сальмою Хайек - з фільму Дім Гуччі вирізали цілу любовну лініюВідео

Реклама
19:14

У страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазніВідео

19:12

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

19:08

Сидів без води та їжі: в Дніпрі врятували пенсіонера, який застряг за диваном

18:44

Захоплення Харкова Росією та сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президентаВідео

18:43

Іван Яковина. США погрожують Росії статусом Ірану і Північної КореїВідеоблоги

18:42

Канада надасть Україні кредит на розвиток економіки

18:27

У Польщі вбили і пограбували заробітчанку: дочка збирає гроші на транспортування тіла в Україну

18:17

У січні ГТС може зіткнутися з дефіцитом природного газу - експерт

18:07

Викликають заздрість: знаки зодіаку, яких найчастіше обговорюютьВідео

17:54

"Разом з Росією, ми єдиний народ": глава Федерації боксу зашкварився братанням з росіянамиВідео

17:50

До Вікторії Смеюхи прилетів лелека: співачка заінтригувала підписників новим напівоголеним фото

17:28

Укравтодор пояснив, як у ЗМІ перекрутили звіт Держаудиту про витрати коштів з ковідного фонду

17:26

Загроза вторгнення Росії в Україну: у Bloomberg дізналися про план евакуації сімей дипломатів СШАВідео

17:18

Загроза захоплення Харкова: Терехов порадив росіянам "не роззявляти рот"Відео

17:06

Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним і анонсував візити в Україну і РФВідео

Реклама
17:00

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

16:56

Харчування не по кишені: експерт назвав терміни стабілізації вартості продуктівВідео

16:48

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

16:40

Вторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

16:17

Івано-Франківська область переходить у "червону зону": стала відома датаВідео

15:56

20-річна Анна Трінчер похвалилася новими силіконовими грудьми після пластики: "Ох, і класні тіті!"

15:56

"Контрольний постріл в голову": у Новій пошті рознесли заборону роботи з ФОПамиВідео

15:55

Як вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієта

15:40

Або СІЗО, або мільярд застави: в Офісі генпрокурора оскаржили запобіжний захід для Порошенка

15:31

У Києві накрутять ціни на харчування в школах і дитсадках: нова вартістьВідео

15:17

У Дніпрі водій по-звірячому розправився з пішоходом і кинув жінку на узбіччіВідео

15:17

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

15:10

Шансы начала войны между Россией и Украиной опасно высоки - The Economist

15:04

Київ може перейти на "дистанційку": у КМДА просять роботодавців закрити офісиВідео

14:57

У лютому мільйон українців захворіють коронавірусом - МОЗВідео

14:47

Найсексуальніша жінка світу Кендалл Дженнер, ледь прикривши соски і "мушлю", позувала в снігу

14:45

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

14:27

Глава МЗС Швеції заявила про реальний ризик нападу Росії на УкраїнуВідео

14:00

Україна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФВідео

13:58

Загроза нового локдауну: у МОЗ назвали область, яка потрапить в "червону зону"Відео

Реклама
13:46

Знайди 10 відмінностей: Кончіта Вурст змила макіяж і показала як виглядає мужній Том Нойвірт

13:34

Дичина у Мелітополі: у квартирі-сміттєзвалищі серед гір сміття жила маленька дитинаВідео

13:08

Кремль дізнався про ініціативу з Туреччини щодо "зустрічі" Зеленського, Путіна і "ЛДНР"

13:00

Гороскоп на завтра, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

12:48

"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФВідео

12:29

Медикам підняли зарплату, але переводять на півставки: нардеп від Слуги народу підняв скандал

12:19

Помер Міт Лоуф - зірка фільмів Бійцівський клуб і Бладрейн, рок-музикант і володар ГремміВідео

12:19

Сотні тисяч смертей і програш для всіх: Зеленський назвав наслідки вторгнення РФ в Україну

12:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

11:59

Помер Дубішин - волонтер, якого називали "Українським Ніком Вуйчичем"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти