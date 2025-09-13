'Ми надзвичайно близькі': Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

Спецпредставник Трампа оптимістично оцінює перспективи миру завдяки українським захисникам і підтримці Заходу.

Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Келлога:

Врегулювання війни в Україні виявилося складним

Переговори про завершення війни перебувають на "останніх 10 ярдах" відео дня

Війна могла б швидко завершитися без підтримки Китаю

Врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Переговори щодо завершення війни знаходяться на останніх 10 ярдах шлях, саме тому вони такі важкі. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог на щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", передає Інтерфакс-Україна.

"Я все одно внутрішній оптиміст: моя впевненість надзвичайно висока, що щось станеться, і щось станеться добре", - сказав він.

Келлог наголосив, що воєнні гарантії безпеки Україні полягають не стільки у присутності наземних військ на території країни, скільки у логістичній, повітряній та розвідувальній підтримці – сферах, у яких США демонструють особливу силу. Однак для надання таких гарантій ключовим є досягнення припинення вогню.

Спецпредставник також зазначив, що підтримка західних партнерів нині надзвичайно потужна. За його словами, такого сильного альянсу Європи з США не було з часів Другої світової війни.

Хто гальмує завершення війни

Щодо термінів врегулювання війни, Келлог визнав, що раніше був надмірно оптимістичним. Він додав, що завершення війни гальмується небажанням Володимира Путіна та російського керівництва йти на компроміси.

"Вони (українці - Главред) не є перешкодою для прогресу. Володимир Путін є перешкодою для прогресу, Росія є перешкодою для досягнення цієї мети. І я кажу, що це складно, тому що ми намагаємося об'єднати обидві сторони для роботи. Президент Трамп відданий цьому", - наголосив Келлог.

Коли війна може закінчитися

Спецпредставник Трампа провів паралелі з Паризькими мирними переговорами щодо завершення війни у В'єтнамі, які тривали роками. Водночас він зазначив, що переговори щодо війни Росії проти України наразі перебувають на останніх 10 ярдах шляху і саме тому є настільки складними.

"Це найважча частина бою. Ми на останніх 10 ярдах. Але я думаю, що ми надзвичайно близькі", - зазначив він.

На його думку, відвага українських солдатів та згуртованість західного альянсу повинні змусити Путіна сісти за стіл переговорів і зрозуміти, що ця війна є грою з нульовою сумою. Келлог додав, що Дональд Трамп має власне бачення подальшого руху, проте він впевнений, що всі сторони наразі рухаються у правильному напрямку.

Крім цього, Келлог вважає, що війна в Україні могла б завершитися дуже швидко, якби Китай припинив надавати підтримку Росії. Він зазначив, що у відносинах із Китаєм Росія є "молодшим партнером", оскільки КНР має значні переваги.

"У китайців і економічна потуга, і військова потуга, і історична перевага. Я гадаю, якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра б війна закінчилася. Без китайської підтримки Росії не могла б це робити", - пояснив спецпредставник Трампа.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як Китай впливає на завершення вінйи

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів Главреду, що певні практичні кроки в дипломатичному процесі щодо врегулювання війни Росії проти України можуть стати помітними вже у вересні. До класичного тріо учасників - України, Росії та США - приєднуються Європа та Китай, розширюючи коло переговорників.

За його словами, Китай довго вичікував, але тепер активно включається у переговори. Пекін визнає незалежність України, про що свідчило привітання від Китаю 24 серпня. Водночас Китай зацікавлений у контролі над рідкоземельними металами, які містяться на територіях України та Росії, що прямо впливає на економічні інтереси КНР.

"Думаю, певні практичні кроки ми побачимо вже з початку вересня. Усе залежатиме від заходів у Китаї (...) Ми маємо побачити певні демонстративні кроки з боку Пекіна, які мають показати, що він готовий до заморозки війни. З огляду на економічну ситуацію, яка існує сьогодні, сторони зацікавлені в такому сценарії. Однак швидкого рішення не буде, оскільки в них є багато активів, а переговори - надскладні", - резюмував Клочок.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що перспективи миру в Україні віддалені, і конкретних зрушень не буде до Різдва через негативну позицію Путіна. Єдиним дієвим інструментом впливу на Росію, на його думку, залишаються нові фінансові санкції.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, Москва почуває себе впевненіше після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, а ЄС поки не має достатньої політичної ваги для самостійної ролі у глобальному балансі сил.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії для припинення війни, адже це не зупинить Путіна. Він закликав посилювати санкції та тарифи проти Росії, конфісковувати її активи і шукати механізми впливу на Китай для завершення війни.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

