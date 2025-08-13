Рус
Зеленський поїде в Берлін на переговори з Трампом - Bild

Анна Ярославська
13 серпня 2025, 10:32
1051
Глава України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами візьме участь у відеоконференції з президентом США.
Зеленський, Трамп
Зеленський візьме участь у відеоконференції з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • 13 серпня Зеленський поїде до Німеччини
  • Відбудеться відеоконференція лідерів Європи та Трампа
  • За підсумками можливі заяви Зеленського і Мерца для ЗМІ

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Берліна, щоб разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами взяти участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише німецьке видання Bild. Також інформацію про візит Зеленського до Німеччини підтвердив 24 каналу прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

відео дня

Деталі зустрічі не розголошуються, але очікується, що сторони обговорять ключові питання міжнародної політики та безпеки.

Крім Зеленського, у відеоконференції візьмуть участь лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу.

Як повідомив представник уряду Німеччини, зустріч відбудеться о 15:00 за київським часом.

Зі свого боку, Нікіфоров повідомив, що за підсумками зустрічі приблизно о 16:00 (за Берліном) можливі заяви Зеленського і Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.

"Президент сьогодні працює в Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом США Трампом", - розповів прессекретар президента.

Як писав Главред з посиланням на The Wall Street Journal, європейські лідери хочуть зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед його самітом з Володимиром Путіним, оскільки бояться, що глава Білого дому може укласти угоду з російським диктатором. На зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Крім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Гегсет наголосив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Трампом і Путіним не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".

Як пише Bloomberg, на Алясці Путін домагатиметься зняття загрози санкцій і закріплення так званих територіальних досягнень. Путін має намір "переграти" Трампа. У такій ситуації Москва може спробувати "назавжди забрати" окуповані території України.

Чого чекати від саміту на Алясці - думка експерта

Керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос прокоментував очікування щодо саміту за участю Трампа і Путіна, який заплановано на 15 серпня.

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю", - сказав він.

Експерт підкреслив, що Сполучені Штати володіють величезною силою та важелями впливу і можуть домогтися результату, якщо застосують їх повною мірою. Утім, поки що США цього не зробили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини України
