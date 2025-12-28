Погода на Новий рік здивує українців: де вдарить мороз до -19 °C

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода на Новий рік
- Де вдарить сильний мороз
У новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами. В окремі дні може посилюватися вітер із поривами місцями до 20 – 22 м/с, а на дорогах і тротуарах буде слизько. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
Погода 29 грудня
У понеділок, 29 грудня, Україна перебуватиме під впливом циклону з півночі Європи. Прогнозується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина. На дорогах можлива ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, на Правобережжі подекуди пориви, 17 – 22 м/с.
Температура повітря вночі: -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С.
Погода 30 грудня
У вівторок, 30 грудня, вітряна та сніжна погода збережеться по всій території країни. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, у Карпатському регіоні -10...-14 °С; вдень -1...-6 °С, у південній половині та на Закарпатті близько 0 °С.
Погода 31 грудня
У середу, 31 грудня, в Україні прогнозують невеликий сніг, у Криму місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західного напрямку, 7 – 12 м/с.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-12 °C, у Карпатах до -16 °C; вдень очікується -4…-10 °C. На півдні та в Криму повітря прогріється до -3…+2 °C.
Погода 1 січня
На Новий рік у західних, північних областях та у Криму місцями очікується невеликий сніг; у південно-східній половині без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря у новорічну ніч коливатиметься в межах -8...-13 °С, у Карпатському регіоні та на Прикарпатті -14...-19 °С; вдень -4...-9 °С, на півдні -4...+1 °С.
Погода 2 січня
У п’ятницю, 2 січня, вночі в західних областях та вдень на півночі, в центрі й на північному сході прогнозується сніг із мокрим снігом, місцями хуртовина. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південний / південно-західний, 7 – 12 м/с, у центральних, південних та західних регіонах місцями пориви, 15 – 17 м/с.
Температура повітря в нічний час становитиме -7...-12 °С, на Лівобережжі країни місцями -13...-17 °С; в денні години -2…-7 °С, у південній частині та на Прикарпатті близько 0 °С.
Погода 3 січня
У суботу, 3 січня, українцям слід готуватися до нестійких погодніх умов. Вдень у центральних, південних та місцями східних регіонах пройде сніг, на півдні можливий сніг з дощем. У суботу може бути також туман. Вітер південний / південно-західний, 5 - 10 м/с, у південно-західній частині змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах 0...-7 °С, вдень очікується -3...+2 °С.
Погода 4 січня
У неділю, 4 січня, на Лівобережжі України пройде сніг, мокрий сніг, на півдні із дощем. У західній частині очікується невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер переважно західного напрямку, 7 – 12 м/с.
Впродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть -4...-9 °С, у південних та південно-східних областях дещо тепліше: -4...+1 °С.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні прогнозується нестійка та вітряна погода впродовж наступних днів. Штормовий вітер очікується у західних та південних областях. Можливий також сніг та невеликі морози.
Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 27 грудня, в Україні прогнозують сніг та сильний вітер. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.
Тим часом синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт сказав, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
