Ворог проникає в центральні райони важливого міста: військові зробили заяву

Що повідомили військові:
- Українські військові утримують частину Покровська
- Окупантам не вдається протиснути українську оборону на Покровському напрямку
- В районі Мирнограда ЗСУ посилююють своє угруповання через складність ситуації
Станом на 28 грудня Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська. Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.
За даними військових, окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила десятки спроб протиснути український захист північніше залізниці, але усі вони були невдалі.
Як росіяни зараз діють у Покровську та Мирнограді
На заході Покровська окупанти продовжують активні дії з метою вийти у район Грішиного. Наразі усі ворожі атаки блокують українські сили.
Водночас складною залишається ситуація у Мирнограді, де Сили оборони утримують визначені позиції. Українські військові працюють над тим, щоб посилити угруповання та протидіяти тиску ворога з північно-східного та південного напрямків.
Це завдання виконується, зокрема, завдяки утриманню контролю над коридором в районі населених пунктів Світле та Рівне.
"Не маючи спроможності встановити контроль над містом, ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння", - додали представники корпусу.
Військові зазначили, що випадки прихованого проникнення противника у центральні районі Мирнограду справді фіксуються, але вони поодинокі і Сили оборони працюють над блокуванням та знищенням окупантів.
Які напрямки можуть стати "гарячими" у разі падіння Покровська
Главред писав, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попередив: якщо армії РФ вдасться повністю захопити Покровськ, то для ЗСУ це буде втрата дуже важливого оборонного району і логістичного вузла.
Вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов'янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, за даними Олександра Сирського, українські підрозділи тримають оборону і перехоплюють ініціативу в районі Покровська. У результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста.
Водночас військові нещодавно повідомили, що окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.
Напередодні Главред писав, що ситуація в районі Покровська, за словами військового експерта Ігоря Романенка, зараз уже така, що наші війська потрібно виводити на нові позиції.
Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування
7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.
