Ворог проникає в центральні райони важливого міста: військові зробили заяву

Українське угруповання працює над посиленням, бо ворог здійснює сильний тиск.

https://glavred.net/front/vrag-pronikaet-v-centralnye-rayony-vazhnogo-goroda-voennye-sdelali-zayavlenie-10727642.html Посилання скопійоване

На Покровському напрямку тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: скріншот з карти DeepState, 78 ОДШБр

Що повідомили військові:

Українські військові утримують частину Покровська

Окупантам не вдається протиснути українську оборону на Покровському напрямку

В районі Мирнограда ЗСУ посилююють своє угруповання через складність ситуації

Станом на 28 грудня Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська. Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

За даними військових, окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила десятки спроб протиснути український захист північніше залізниці, але усі вони були невдалі.

відео дня

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як росіяни зараз діють у Покровську та Мирнограді

На заході Покровська окупанти продовжують активні дії з метою вийти у район Грішиного. Наразі усі ворожі атаки блокують українські сили.

Водночас складною залишається ситуація у Мирнограді, де Сили оборони утримують визначені позиції. Українські військові працюють над тим, щоб посилити угруповання та протидіяти тиску ворога з північно-східного та південного напрямків.

Це завдання виконується, зокрема, завдяки утриманню контролю над коридором в районі населених пунктів Світле та Рівне.

"Не маючи спроможності встановити контроль над містом, ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння", - додали представники корпусу.

Військові зазначили, що випадки прихованого проникнення противника у центральні районі Мирнограду справді фіксуються, але вони поодинокі і Сили оборони працюють над блокуванням та знищенням окупантів.

Які напрямки можуть стати "гарячими" у разі падіння Покровська

Главред писав, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попередив: якщо армії РФ вдасться повністю захопити Покровськ, то для ЗСУ це буде втрата дуже важливого оборонного району і логістичного вузла.

Вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов'янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, за даними Олександра Сирського, українські підрозділи тримають оборону і перехоплюють ініціативу в районі Покровська. У результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста.

Водночас військові нещодавно повідомили, що окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Напередодні Главред писав, що ситуація в районі Покровська, за словами військового експерта Ігоря Романенка, зараз уже така, що наші війська потрібно виводити на нові позиції.

Читайте також:

Про джерело: 7-й корпус швидкого реагування 7-й корпус швидкого реагування (7 КШР) — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю в корпус, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред