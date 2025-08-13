Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Маріна Фурман
13 серпня 2025, 08:27
5548
У документах Кремля чітко прописаний рік закінчення війни.
Скибицкий, ВСУ
У ГУР розповіли, коли Росія хоче закінчити війну / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скіншот із відео

Ключові тези:

  • Кремль прагне завершення війни до 2026 року
  • Така мета зумовлена низкою серйозних проблем у РФ

Країна-агресор Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "Суспільному".

За його словами, у стратегічних документах РФ чітко прописано, що "українське питання має бути вирішене до 2026 року".

відео дня

Скібіцький пояснив, що така амбітна мета зумовлена низкою серйозних проблем у Росії.

"Економічні витрати нині складають 42% бюджету країни та призводять до стагнації ключових галузей, таких як металургія та видобуток корисних копалин", — сказав представник ГУР.

Водночас Скібіцький звернув увагу на позицію Білорусі, яка, за його словами, намагається балансувати між підтримкою Росії та відносинами із Заходом.

"Іншими словами, Лукашенко прагне зберегти нейтралітет", — додав заступник начальника ГУР.

На чому продовжує триматися російська економіка

Нещодавно економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран в інтервʼю Главреду сказав, що економіка РФ "тримається на плаву" лише через продаж нафти.

"Економічні процеси мають інерційне підґрунтя — економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал — це вже наслідок гострої кризи. Російська економіка мала на початку вторгнення у 2022 році певний запас міцності. Зараз він добіг кінця. Те, що ми спостерігаємо приблизно з початку цього року, — війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Це викликає запитання у місцевих еліт і регіональних представників влади, які там обираються", - розповів Шапран.

Він підкреслив, що ситуація в російській економіці - складна.

Прогнози щодо завершення війни - новини за темою

Як писав Главред, посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що про кінець війни говорити рано, але позитивні зрушення в сторону перемир'я вже є.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР Вадим Скібіцький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

09:00Інтерв'ю
Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:27Війна
Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата Донбасу

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата Донбасу

07:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Останні новини

09:35

"Це було його чітка воля": вдова Ігоря Поклада озвучила останнє бажання композитора

09:28

У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

09:15

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

09:10

Ходячі протиріччя: 3 знаки зодіаку з найскладнішими характерами

09:01

Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
09:00

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

08:27

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ситуація на фронті і перемовини на Алясці: що чекає Україну?Погляд

Реклама
07:56

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата ДонбасуФото

07:10

Чим відрізняються два чоловіки зі скрипкою: лише люди з "орлиним зором" знайдуть відмінності

06:59

Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці: у CNN розкрили деталі

06:10

Як успішні атаки вглиб РФ виводять ПутінаПогляд

06:00

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

Реклама
02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

Реклама
20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти