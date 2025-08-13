Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Ключові тези:
- Кремль прагне завершення війни до 2026 року
- Така мета зумовлена низкою серйозних проблем у РФ
Країна-агресор Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "Суспільному".
За його словами, у стратегічних документах РФ чітко прописано, що "українське питання має бути вирішене до 2026 року".
Скібіцький пояснив, що така амбітна мета зумовлена низкою серйозних проблем у Росії.
"Економічні витрати нині складають 42% бюджету країни та призводять до стагнації ключових галузей, таких як металургія та видобуток корисних копалин", — сказав представник ГУР.
Водночас Скібіцький звернув увагу на позицію Білорусі, яка, за його словами, намагається балансувати між підтримкою Росії та відносинами із Заходом.
"Іншими словами, Лукашенко прагне зберегти нейтралітет", — додав заступник начальника ГУР.
На чому продовжує триматися російська економіка
Нещодавно економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран в інтервʼю Главреду сказав, що економіка РФ "тримається на плаву" лише через продаж нафти.
"Економічні процеси мають інерційне підґрунтя — економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал — це вже наслідок гострої кризи. Російська економіка мала на початку вторгнення у 2022 році певний запас міцності. Зараз він добіг кінця. Те, що ми спостерігаємо приблизно з початку цього року, — війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Це викликає запитання у місцевих еліт і регіональних представників влади, які там обираються", - розповів Шапран.
Він підкреслив, що ситуація в російській економіці - складна.
Прогнози щодо завершення війни - новини за темою
Як писав Главред, посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.
Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що про кінець війни говорити рано, але позитивні зрушення в сторону перемир'я вже є.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
