Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Руслан Іваненко
13 серпня 2025, 01:10
14
Кремлівський диктатор Володимир Путін може використати дипломатичну зустріч для посилення своїх позицій у війні проти України.
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну
Президент США Дональд Трамп готується до переговорів з Путіним/ Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

  • Запланована зустріч Трампа і Путіна стосується завершення війни
  • 15 серпня відбудуться переговори між США та Росіє

Найгірші побоювання України можуть стати реальністю, якщо президент США Дональд Трамп 15 серпня під час зустрічі з Володимиром Путіним погодиться передати Кремлю українські території, які Росія не змогла захопити силою, повідомляє Financial Times.

У матеріалі наголошується, що історія переговорів, подібних до Мюнхена чи Ялти, може повторитися під час зустрічі на Алясці. Видання сумнівається, що Трамп врахує уроки минулого під час розмови з російським лідером.

відео дня

Проблеми з розумінням ситуації

Financial Times підкреслює, що спецпосланець США Стів Віткофф не до кінця розуміє ситуацію на українському фронті і не вивчив, як такі зустрічі впливали на світову карту в минулому.

"Путін тим більше не переймається історією", — зазначає видання.

Трамп, повернувшись до влади, обіцяв швидко припинити війну Росії проти України. Проте за сім місяців перебування при владі, отримуючи відмови Путіна щодо перемир’я, він втратив терпіння і пригрозив економічною війною проти Росії, якщо позиція Кремля не зміниться.

Реакція Путіна і відтермінування санкцій

Видання припускає, що згода Путіна на зустріч є реакцією на погрози Трампа. Кремлівському лідеру вдалося відтермінувати санкції проти експорту нафти, але це лише відкладення рішення.

Financial Times зазначає, що Путін уже перейшов межу, яку інші сприйняли б як приниження — він "принизив голову Білого дому".

"Майже кожного разу, коли президент США закликав Путіна припинити вогонь, Росія лише посилювала атаки на Україну", — йдеться в матеріалі.

Зміна позиції США щодо постачання зброї

Це, на думку видання, зачепило самолюбство Трампа і змусило його скасувати заборону Пентагону на постачання зброї Україні.

Також Financial Times відзначає дві переваги Путіна: Трамп прагне укласти угоду більше, ніж російський президент, який вірить, що час грає на його боці; і необізнаність американської сторони, адже спецпосланець Віткофф досі не знає, на які саме українські території претендує Кремль.

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну
Аляска / Інфографіка: Главред

Можливі наслідки

Видання прогнозує, що якщо Путін скористається бажанням Трампа укласти угоду, щоб забрати українські землі, які коштували Україні великої крові, реакція буде жорсткою. Також не виключено, що президент України Володимир Зеленський може опинитися під загрозою усунення, якщо погодиться на нерівноцінний обмін територіями з Росією.

Позиція України щодо припинення вогню - новини за темою

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що спочатку потрібно запустити припинення вогню, і тільки після цього переходити до перемовин. Україна не розглядає сценарії передачі своїх територій РФ.

Україна не вийде з Донбасу, інакше виникне ризик третьої війни, сказав президент Володимир Зеленський. Це - не пропозиція з боку США, а "ініціатива" Путіна, додав глава держави.

Обмін територій - дуже складне питання, не можна здавати країну, заявив Володимир Зеленський. За його словами, це питання невіддільне від гарантій безпеки Україні.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Останні новини

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

Реклама
23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

Реклама
20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

Реклама
16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

16:15

"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на РосіюВідео

16:05

Санкції "знищать Росію": у Сенаті пригрозили Путіну перед переговорами

15:59

Голлівуд зніме приквел "Рембо": хто замінить Сталлоне

15:50

В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина

15:43

Серед старого лахміття знайдете скарб: радянський годинник, який коштує тисячіФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти