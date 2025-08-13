Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремлівський диктатор Володимир Путін може використати дипломатичну зустріч для посилення своїх позицій у війні проти України.

https://glavred.net/war/kreml-nashel-slaboe-mesto-trampa-v-ft-obyasnili-kak-eto-mozhet-sygrat-na-ruku-putinu-10689296.html Посилання скопійоване

Президент США Дональд Трамп готується до переговорів з Путіним/ Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

Запланована зустріч Трампа і Путіна стосується завершення війни

15 серпня відбудуться переговори між США та Росіє

Найгірші побоювання України можуть стати реальністю, якщо президент США Дональд Трамп 15 серпня під час зустрічі з Володимиром Путіним погодиться передати Кремлю українські території, які Росія не змогла захопити силою, повідомляє Financial Times.

У матеріалі наголошується, що історія переговорів, подібних до Мюнхена чи Ялти, може повторитися під час зустрічі на Алясці. Видання сумнівається, що Трамп врахує уроки минулого під час розмови з російським лідером.

відео дня

Проблеми з розумінням ситуації

Financial Times підкреслює, що спецпосланець США Стів Віткофф не до кінця розуміє ситуацію на українському фронті і не вивчив, як такі зустрічі впливали на світову карту в минулому.

"Путін тим більше не переймається історією", — зазначає видання.

Трамп, повернувшись до влади, обіцяв швидко припинити війну Росії проти України. Проте за сім місяців перебування при владі, отримуючи відмови Путіна щодо перемир’я, він втратив терпіння і пригрозив економічною війною проти Росії, якщо позиція Кремля не зміниться.

Реакція Путіна і відтермінування санкцій

Видання припускає, що згода Путіна на зустріч є реакцією на погрози Трампа. Кремлівському лідеру вдалося відтермінувати санкції проти експорту нафти, але це лише відкладення рішення.

Financial Times зазначає, що Путін уже перейшов межу, яку інші сприйняли б як приниження — він "принизив голову Білого дому".

"Майже кожного разу, коли президент США закликав Путіна припинити вогонь, Росія лише посилювала атаки на Україну", — йдеться в матеріалі.

Зміна позиції США щодо постачання зброї

Це, на думку видання, зачепило самолюбство Трампа і змусило його скасувати заборону Пентагону на постачання зброї Україні.

Також Financial Times відзначає дві переваги Путіна: Трамп прагне укласти угоду більше, ніж російський президент, який вірить, що час грає на його боці; і необізнаність американської сторони, адже спецпосланець Віткофф досі не знає, на які саме українські території претендує Кремль.

Аляска / Інфографіка: Главред

Можливі наслідки

Видання прогнозує, що якщо Путін скористається бажанням Трампа укласти угоду, щоб забрати українські землі, які коштували Україні великої крові, реакція буде жорсткою. Також не виключено, що президент України Володимир Зеленський може опинитися під загрозою усунення, якщо погодиться на нерівноцінний обмін територіями з Росією.

Позиція України щодо припинення вогню - новини за темою

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що спочатку потрібно запустити припинення вогню, і тільки після цього переходити до перемовин. Україна не розглядає сценарії передачі своїх територій РФ.

Україна не вийде з Донбасу, інакше виникне ризик третьої війни, сказав президент Володимир Зеленський. Це - не пропозиція з боку США, а "ініціатива" Путіна, додав глава держави.

Обмін територій - дуже складне питання, не можна здавати країну, заявив Володимир Зеленський. За його словами, це питання невіддільне від гарантій безпеки Україні.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред