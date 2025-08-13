Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Держсекретар наголосив, що саміт - це інструмент, щоб отримати всі факти й оцінити співрозмовника особисто.

Марко Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним у Білому не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій". Таку заяву озвучив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для Sid and Friends in the Morning.

"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч - це не поступка", - цитує Рубіо сайт Держдепу.

За його словами, зараз у новинах багато хто говорить, що зустріч із Трампом стала перемогою Путіна, який вийшов з ізоляції.

"Зустріч - це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції й ухвалити рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - наголосив держсекретар США.

За словами Рубіо, запланований саміт - це "зустріч для з'ясування позицій", і рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Зустріч Путіна і Зеленського - перспективи

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував ймовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Тим часом європейські лідери хочуть зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед його самітом із Володимиром Путіним, оскільки бояться, що глава Білого дому може укласти угоду з російським диктатором. Як пише The Wall Street Journal, на зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за чітку підтримку незалежності та територіальної цілісності. За його словами, РФ не готується до припинення війни, тому треба продовжувати тиск на Росію - "тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії".

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

