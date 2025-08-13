Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Анна Ярославська
13 серпня 2025, 09:01
61
Держсекретар наголосив, що саміт - це інструмент, щоб отримати всі факти й оцінити співрозмовника особисто.
Марко Рубио, Дональд Трамп
Марко Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • ЗМІ помилково трактують саміт на Алясці як вихід Путіна з ізоляції
  • США хочуть "з'ясувати позиції"
  • Підсумки покажуть, чи був такий підхід ефективним

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним у Білому не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій". Таку заяву озвучив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для Sid and Friends in the Morning.

"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч - це не поступка", - цитує Рубіо сайт Держдепу.

відео дня

За його словами, зараз у новинах багато хто говорить, що зустріч із Трампом стала перемогою Путіна, який вийшов з ізоляції.

"Зустріч - це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції й ухвалити рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - наголосив держсекретар США.

За словами Рубіо, запланований саміт - це "зустріч для з'ясування позицій", і рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Зустріч Путіна і Зеленського - перспективи

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував ймовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Тим часом європейські лідери хочуть зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед його самітом із Володимиром Путіним, оскільки бояться, що глава Білого дому може укласти угоду з російським диктатором. Як пише The Wall Street Journal, на зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за чітку підтримку незалежності та територіальної цілісності. За його словами, РФ не готується до припинення війни, тому треба продовжувати тиск на Росію - "тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії".

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Марко Рубіо мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

09:00Інтерв'ю
Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:27Війна
Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата Донбасу

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата Донбасу

07:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

Останні новини

09:35

"Це було його чітка воля": вдова Ігоря Поклада озвучила останнє бажання композитора

09:28

У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

09:15

"Насолода від моменту": Каменських показала фігуру після чуток про народження сина

09:10

Ходячі протиріччя: 3 знаки зодіаку з найскладнішими характерами

09:01

Не поступка: Рубіо назвав мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
09:00

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран

08:27

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ситуація на фронті і перемовини на Алясці: що чекає Україну?Погляд

Реклама
07:56

Відкриє шлях РФ на Харків і Дніпро: в ISW сказали, чим загрожує Україні втрата ДонбасуФото

07:10

Чим відрізняються два чоловіки зі скрипкою: лише люди з "орлиним зором" знайдуть відмінності

06:59

Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці: у CNN розкрили деталі

06:10

Як успішні атаки вглиб РФ виводять ПутінаПогляд

06:00

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопця на касі за 27 секунд

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

Реклама
02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

Реклама
20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти