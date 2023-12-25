УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

Андрій Ганчук
25 грудня 2023, 21:30
Сили протиповітряної оборони України ставатимуть лише сильнішими, тим більше після того, як ЗСУ отримають F-16, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Су-34
Льотчики ВКС РФ повинні подумати, чи варто їм воювати проти України - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Facebook, wikimedia.org

Льотчики країни-окупанта Росії після того, як ЗСУ збили 5 військових літаків за тиждень, повинні зробити для себе вибір, чи варто їм продовжувати брати участь у війні проти України. Сили ППО з часом будуть тільки посилюватися. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення у понеділок, 25 грудня, він розповів про успіхи українських військових у боротьбі з окупантами РФ.

"Вчора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет, ще два російських військових літаки за один вечір. Загалом збито 5 "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно. Всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ – просто молодці. Дякую вам", - сказав президент.

відео дня

Також він додав, що ворожим льотчикам тепер потрібно зробити вибір, оскільки сили ППО ЗСУ будуть тільки сильнішими.

"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір – чи брати участь далі у цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильніше. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - підкреслив Володимир Зеленський.

Армія України розтрощила 5 літаків ВКС РФ

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук 22 грудня повідомив, що бійці ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. За його словами, російські бойові літаки знищили вдень.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що розтрощення трьох Су-34 ВКС РФ змусило окупантів шукати локації на півдні, звідки було завдано удару по їхніх літаках. Знищення винищувачів-бомбардувальників вплинуло на здатності ворога застосовувати авіацію на Херсонському напрямку.

25 грудня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські війська збили ще два військових літаки РФ - бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30. Літаки ліквідували в Донецькій області та над акваторією Чорного моря.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ ПВО Володимир Зеленський Су-34 Повітряні Сили війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

22:49 Україна
Привіт новому "другу Путіна": Іспанія відправить Leopard до кордону України - ЗМІ

Привіт новому "другу Путіна": Іспанія відправить Leopard до кордону України - ЗМІ

22:16 Світ
Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

21:30 Політика
Всі головні новини

Популярне

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 10465

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході 6515

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак 4823

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

Як сказати с легким паром українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники 4739

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники

Останні новини

22:49

ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

22:39

Як правильно пити шампанське на Новий рік, щоб залучити багатство та успіх

22:16

Привіт новому "другу Путіна": Іспанія відправить Leopard до кордону України - ЗМІ

21:49

Україні загрожує дефіцит солдатів, але не через демобілізацію - полковник СБУ

21:30

Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:26

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині

21:14

Як утеплити кімнату за 2 хвилини народним способом за допомогою одного засобу, крутий лайфхак

20:53

РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку: кидає у бій усю техніку у погану погоду

20:47

Потап зізнався, коли насправді планує повернутися в Україну

Реклама
20:37

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрили три пункти пропуску: в черзі понад 3400 вантажівок

20:07

Бої за Авдіївку: у ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

19:42

У росавіації - "чорна смуга": РФ втратила майже п'яту частину парку Су-34

19:30

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації: хто потрапить у список

19:10

Повітряний бій у ніч на РіздвоПогляд

19:09

Місячний календар 26 грудня 2023: супутник вкаже, чи можна стригтися та фарбуватися у цей день

18:53

Пролежить вдвічі довше: з чим потрібно зберігати цибулю

18:45

"Бої за Мар'їнку тривають": у ЗСУ спростували заяви Шойгу і Путіна

18:44

Лукашенко пророкує "крах" у питанні війни Росії та України у 2024 році

18:43

Командири РФ роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють - ЗСУ

Реклама
18:17

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:00

Не втратять аромат і не відсиріють: як зберігати кавові зерна

17:44

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалюєВідео

17:29

Євген Клопотенко вперше розкрив суть конфлікту з Ектором Хіменес-Браво

17:16

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

16:35

906 артобстрілів за добу: Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою

16:35

Путін "зсуває" терміни захоплення Авдіївки: що сталось

16:13

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

16:04

Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідникиВідео

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

Реклама
13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

13:16

Виплати для пенсіонерів і не лише: Україна отримала понад 1 млрд доларів

12:38

Тільки геній знайде двох кроликів за 4 секунди: надзвичайно важка загадка

12:32

"Узаконене щастя": Галкін показав романтичне побачення з Пугачовою

12:25

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

12:22

Гороскоп на завтра 26 грудня 2023: Рибам - проблеми через чоловіка, Діві - несподіване знайомство

12:00

Розпускав руки: на Кіркорова подали до суду через зрадницю Ані Лорак

11:43

Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти