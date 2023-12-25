Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

Льотчики країни-окупанта Росії після того, як ЗСУ збили 5 військових літаків за тиждень, повинні зробити для себе вибір, чи варто їм продовжувати брати участь у війні проти України. Сили ППО з часом будуть тільки посилюватися. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого вечірнього відеозвернення у понеділок, 25 грудня, він розповів про успіхи українських військових у боротьбі з окупантами РФ.
"Вчора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет, ще два російських військових літаки за один вечір. Загалом збито 5 "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно. Всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ – просто молодці. Дякую вам", - сказав президент.
Також він додав, що ворожим льотчикам тепер потрібно зробити вибір, оскільки сили ППО ЗСУ будуть тільки сильнішими.
"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір – чи брати участь далі у цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильніше. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - підкреслив Володимир Зеленський.
Армія України розтрощила 5 літаків ВКС РФ
Командувач Повітряними силами України Микола Олещук 22 грудня повідомив, що бійці ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. За його словами, російські бойові літаки знищили вдень.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що розтрощення трьох Су-34 ВКС РФ змусило окупантів шукати локації на півдні, звідки було завдано удару по їхніх літаках. Знищення винищувачів-бомбардувальників вплинуло на здатності ворога застосовувати авіацію на Херсонському напрямку.
25 грудня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські війська збили ще два військових літаки РФ - бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30. Літаки ліквідували в Донецькій області та над акваторією Чорного моря.
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