Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

Сили протиповітряної оборони України ставатимуть лише сильнішими, тим більше після того, як ЗСУ отримають F-16, сказав Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-o-sokrushenii-5-boevyh-samoletov-rf-pust-letchiki-vraga-sdelayut-vybor-10527953.html Посилання скопійоване

Льотчики ВКС РФ повинні подумати, чи варто їм воювати проти України - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Facebook, wikimedia.org

Льотчики країни-окупанта Росії після того, як ЗСУ збили 5 військових літаків за тиждень, повинні зробити для себе вибір, чи варто їм продовжувати брати участь у війні проти України. Сили ППО з часом будуть тільки посилюватися. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення у понеділок, 25 грудня, він розповів про успіхи українських військових у боротьбі з окупантами РФ.

"Вчора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет, ще два російських військових літаки за один вечір. Загалом збито 5 "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно. Всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ – просто молодці. Дякую вам", - сказав президент.

відео дня

Також він додав, що ворожим льотчикам тепер потрібно зробити вибір, оскільки сили ППО ЗСУ будуть тільки сильнішими.

"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір – чи брати участь далі у цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильніше. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - підкреслив Володимир Зеленський.

Армія України розтрощила 5 літаків ВКС РФ

Командувач Повітряними силами України Микола Олещук 22 грудня повідомив, що бійці ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. За його словами, російські бойові літаки знищили вдень.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що розтрощення трьох Су-34 ВКС РФ змусило окупантів шукати локації на півдні, звідки було завдано удару по їхніх літаках. Знищення винищувачів-бомбардувальників вплинуло на здатності ворога застосовувати авіацію на Херсонському напрямку.

25 грудня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські війська збили ще два військових літаки РФ - бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30. Літаки ліквідували в Донецькій області та над акваторією Чорного моря.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.