Атакували 17 дронів: ЗСУ повністю знищили кілька російських Су-34 на аеродромі

Українські військові під час атаки пошкодили 10 російських винищувачів.

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ЗСУ повністю знищили два російські винищувачі Су-34 / Колаж: Главред, фото: Telegram

Українські військові атакували безпілотниками російський аеродром Морозовськ у Ростовській області. Там були знищені і пошкоджені літаки і не тільки. Подробиці розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він розповів, що два російські винищувачі Су-34 були буквально знищені, вони не підлягають ремонту. Ще десять таких літаків були пошкоджені.

Зазначається, що на цей аеродром прилетіли 17 українських безпілотників.

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"Удар завдано з використанням 17 ударних БпЛА (тип встановлюється). Повідомляється, що 7 одиниць вдалося збити за допомогою ЗРПК "Панцир-С1". 10 одиниць вразили цілі. Два Су-34 не підлягають ремонту. Ще 10 отримали різні пошкодження", - повідомив Братчук.

Атака на Ростовську область

Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.

Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Пізніше з'явилися подробиці атаки на аеродром у Ростовській області. У ГУР підтвердили масовану атаку на три військові об'єкти в Росії. Українські дрони атакували в Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку безпілотниками по РФ. Він заявив, що це було дуже потужно.

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